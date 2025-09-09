A Revolut hamarosan a Perzsa-öblöt is bekebelezi

A Revolut Ltd. azt tervezi, hogy hamarosan elindítja szolgáltatásait az Egyesült Arab Emírségekben, miután a fintech óriás megszerezte az ország központi bankjának kezdeti engedélyét.

Revolut / Fotó: NurPhoto via AFP

A Revolut már régóta tervezte a Perzsa-öböl menti terjeszkedést

A londoni székhelyű fintech most azt tervezi, hogy az elkövetkező hónapokban fokozza a toborzási erőfeszítéseit a Egyesült Arab Emírségekben – számolt be róla a Bloomberg.

A Revolut először 2022-ben nyitott irodát az Egyesült Arab Emírségekben, és jelenleg 140 alkalmazottja van a Dubaji Nemzetközi Pénzügyi Központban található irodáiban. Eddig a városban dolgozó alkalmazottak lényegében azok voltak, akiket a vállalat ukrajnai irodáiból telepítettek ki az orosz–ukrán háború kezdetével. Azonban, Nik Storonsky, a Revolut milliárdos vezérigazgatója, aki gyakran látogat Dubajba, már régóta szorgalmazta a Perzsa-öböl menti terjeszkedést.

„Az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankjának elvi jóváhagyásának megszerzése kulcsfontosságú lépés volt a Revolut számára a régióban” – mondta Ambareen Musa, aki a cég működését vezeti az öböl menti országban.

Az Egyesült Arab Emírségekben való működésének bővítésére vonatkozó tervei mellett a Revolut a szomszédos Szaúd-Arábiában való terjeszkedés lehetőségeit is keresi.

További részletekért kattintson az Origo oldalára.