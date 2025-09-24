Ne is keresse! Örökre eltűnt egy legendás termék a boltokból

A Henkel megerősítette, hogy a szappant a továbbiakban nem gyártják és nem is értékesítik. A gyártó már az év elején eladta a szappan utolsó megmaradt készletét, most pedig már a drogériák és a webáruházak polcairól is kezdenek kifogyni a még készleten lévő termékek. A Fa márkájú szappant sok fogyasztó gyerekkora óta használta, hiszen már 1954 óta forgalmazták a terméket.
2022 nyarán a Henkel egyesítette mosószer- és testápolási részlegeit. A szappan eltűnése egy stratégiai átcsoportosításnak köszönhető; a gyártó ezentúl a keresettebb termékekre, például a tusfürdőkre és a dezodorokra kíván összpontosítani. A céghez tartozó Fa márka új kínálata ezért most már csak tusfürdőket és dezodorokat tartalmaz. Szappantermékek a továbbiakban nem lesznek ebben a termékcsaládban.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.