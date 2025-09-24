Ne is keresse! Örökre eltűnt egy legendás termék a boltokból

A Henkel megerősítette, hogy a szappant a továbbiakban nem gyártják és nem is értékesítik. A gyártó már az év elején eladta a szappan utolsó megmaradt készletét, most pedig már a drogériák és a webáruházak polcairól is kezdenek kifogyni a még készleten lévő termékek. A Fa márkájú szappant sok fogyasztó gyerekkora óta használta, hiszen már 1954 óta forgalmazták a terméket.

A szappan egykor különösen keresett volt az NDK-ban, ahol a nyugati életmód szimbólumának tekintették / Fotó: Emilio100 / shutterstock

Ezért tűnik el a szappan

2022 nyarán a Henkel egyesítette mosószer- és testápolási részlegeit. A szappan eltűnése egy stratégiai átcsoportosításnak köszönhető; a gyártó ezentúl a keresettebb termékekre, például a tusfürdőkre és a dezodorokra kíván összpontosítani. A céghez tartozó Fa márka új kínálata ezért most már csak tusfürdőket és dezodorokat tartalmaz. Szappantermékek a továbbiakban nem lesznek ebben a termékcsaládban.

