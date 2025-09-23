2028-ra elkészül az 1001 méteres felhőkarcoló – elképesztő, hogyan fest majd

A szaúd-arábiai torony a tervezett 1001 m-es magasságával, 173 méterrel előzné meg az eddigi csúcstartót, a 828 méter magas dubai Burj Khalifa felhőkarcolót, amely a világ jelenlegi legmagasabb épülete.
A Jeddah Tower (Dzsidda-torony) mögött álló fejlesztő, a Developer Kingdom Holding Company bejelentette, hogy az Adrian Smith + Gill Gordon Architecture chicagói stúdió által tervezett projekt 2028-ban fejeződik be. Ez mintegy nyolcéves késést jelent a kezdeti ütemtervhez képest. Ennek az az oka, hogy az építkezés 2018-ban leállt, és csupán 2025 januárjában kezdték el újra, a 63. emelettől.
Az alábbi képen az építkezés jelenlegi állása és mellette a kész állapotot tükröző látványterv látható:
A szaúd-arábiai, a Mekkától nyugatra, a Vörös-tenger partján fekvő Dzsiddában felépülő felhőkarcoló köré egy teljesen új városrészt építenek. A toronyban pedig a „a világ egyik legkifinomultabb liftrendszere” is helyet kap majd, amely 59 liftből áll, köztük 54 egyszintes és öt kétszintes liftből, valamint 12 mozgólépcsőből. A vegyes funkciójú épületben egy luxushotel, irodák és apartmanok is helyet kapnak majd, valamint a 157. szinten egy pazar tetőteraszt is kialakítanak majd, amely a világ legmagasabban fekvő kilátópontja lesz.
Az építésziroda honlapja 1,2 milliárd dollárra becsüli az építési költségeket, amit a Kingdom Holding Company és a Jeddah Economic Company fedez.
További fotók, és részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.