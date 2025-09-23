Deviza
Szaúd-Arábia
felhőkarcoló
építőipar

2028-ra elkészül az 1001 méteres felhőkarcoló – elképesztő, hogyan fest majd

Már a 70. emeletnél jár a Jeddah Tower (Dzsidda-torony) építése, amely a világ legmagasabb felhőkarcolójának ígérkezik. Az építkezést még 2013 áprilisában kezdték el.
VG
2025.09.23., 14:21

A szaúd-arábiai torony a tervezett 1001 m-es magasságával, 173 méterrel előzné meg az eddigi csúcstartót, a 828 méter magas dubai Burj Khalifa felhőkarcolót, amely a világ jelenlegi legmagasabb épülete.

A világ legmagasabb épületének ígérkező felhőkarcoló, a Jeddah Tower látványterve. Fotó: CTBUH
A világ legmagasabb épületének ígérkező felhőkarcoló, a Jeddah Tower látványterve / Fotó: CTBUH

Sok volt a fennakadás a világ legmagasabbnak ígérkező épülete körül

A Jeddah Tower (Dzsidda-torony) mögött álló fejlesztő, a Developer Kingdom Holding Company bejelentette, hogy az Adrian Smith + Gill Gordon Architecture chicagói stúdió által tervezett projekt 2028-ban fejeződik be. Ez mintegy nyolcéves késést jelent a kezdeti ütemtervhez képest. Ennek az az oka, hogy az építkezés 2018-ban leállt, és csupán 2025 januárjában kezdték el újra, a 63. emelettől.

Az alábbi képen az építkezés jelenlegi állása és mellette a kész állapotot tükröző látványterv látható:

image

A szaúd-arábiai, a Mekkától nyugatra, a Vörös-tenger partján fekvő Dzsiddában felépülő felhőkarcoló köré egy teljesen új városrészt építenek. A toronyban pedig a „a világ egyik legkifinomultabb liftrendszere” is helyet kap majd, amely 59 liftből áll, köztük 54 egyszintes és öt kétszintes liftből, valamint 12 mozgólépcsőből. A vegyes funkciójú épületben egy luxushotel, irodák és apartmanok is helyet kapnak majd, valamint a 157. szinten egy pazar tetőteraszt is kialakítanak majd, amely a világ legmagasabban fekvő kilátópontja lesz.

Az építésziroda honlapja 1,2 milliárd dollárra becsüli az építési költségeket, amit a Kingdom Holding Company és a Jeddah Economic Company fedez. 

További fotók, és részletek az Origo oldalán olvashatók.

