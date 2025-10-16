Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF333.56 -0.57% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.42% PLN/HUF91.68 -0.17% RON/HUF76.54 -0.33% CZK/HUF16.02 -0.42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,270.35 +0.44% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,631.74 -0.44% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17% BUX103,270.35 +0.44% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,750 0% OTP30,720 +0.94% RICHTER10,310 +0.39% OPUS552 -0.36% ANY7,160 -1.96% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,631.74 -0.44% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,224.96 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fapados
légitársaság
Wizz Air

Wizz Air: ennél mélyebbre már nem süllyedhet a részvény?

Alulteljesítők a magyar gyökerű fapados részvényei. Az elemzők jóval optimistábbak a Wizz Airrel kapcsolatosan, de többnyire csak tartásra ajánlják a részvényt.
Murányi Ernő
2025.10.16., 15:00
Fotó: shutterstock

Miután szerdán nagy – az átlagosat 80 százalékkal meghaladó – forgalom mellett újabb kéthavi mélypontra, 1090 pennyre esett a Wizz Air záróára Londonban, másnap úgy tűnik, sikerült némileg elrugaszkodnia az árfolyamnak.

Wizz Air Warsaw,,Poland,-,October,17,,2023:,Passengers,Board,A,Wizz
Mélypontra ért a Wizz Air kurzusa / Fotó: Teal Sun / Shutterstock

Mélypontra került a Wizz Air kurzusa

Csütörtökön fél 11-re már 1,7 százalékkal, 1110 pennyig erősödött a papír. Ezzel együtt az elmúlt öt nap alatt 5 százalékkal esett a Wizz Air kurzusa, év eleje óta pedig már 23 százalékos, míg az elmúlt 52 hétben 13 százalékos mínuszt szedtek össze a magyar gyökerű fapados légitársaság részvényei.

Eközben a Ryanair idén eddig 30, egy év alatt pedig 43 százalékkal drágult, ám messze jobban teljesített az easyJet is, amely év vége óta 14, tavaly október óta pedig 9 százalékkal került lejjebb. Persze utóbbi részvény esetében a hó elején eléggé felhajtották az árfolyamot a légitársaság felvásárlásáról szárnyra kapott hírek.  

A brit FTSE 100 index egyébként január 1. óta 14 százalékkal nőtt.

Éppen ideje volt már a fordulatnak, hiszen a papír relatív árfolyamerős indexe 30 alá került, ami arra utal, hogy jelentősen túladottá vált.

A Wizz Air részvényei jelenleg a következő évre becsült egy részvényre jutó nyereség (EPS) 39-szeresén, míg az elmúlt 12 hónap során kitermelt EPS 7,5-szeresén forognak. A vállalat teljes tőzsdei kapitalizációja a könyv szerinti érték 3,5-szeresén áll.

Az elemzők derűlátóbbak

Az elemzők amúgy jóval optimistábbak a Wizz Airrel kapcsolatosan, hiszen az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) elemzői konszenzusa átlagosan 1383 pennys célárat ad, ami mintegy 25 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz. Ennek ellenére mégsem ajánlják vételre a részvényt, ehelyett tartást javasolnak.

A konszenzust alkotó 23 elemző közül 14-en tartásra, öten vételre, négyen eladásra ajánlják a papírt.

Pedig a legfrissebb hírek szerint 2027-re véget érhet a Wizz Air hajtómű-kálváriája.

A cégvezetés szintén meglehetősen optimista, a Reuters csütörtöki híre, hogy 1200 pilóta képzését kezdi meg a vállalat, a jelöltek közül 240 a Brit-szigetekről származik.

A kiválasztási folyamat körülbelül hat hónapig tart, amelyet két év képzés követ, úgyhogy 2028-tól léphetnek szolgálatba az újoncok.

A Wizz Air jelenleg 2800 pilótát foglalkoztat, köztük több mint 250-et az Egyesült Királyságban.    

  

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
szankciócsomag

Változás vagy vétó: Fico máris bekeményített és elképesztő feltételt szabott az EU-csúcsra, ahol Magyarországot is képviseli

Az Európai Bizottság irodáiban aligha bontanak pezsgőt. A szlovák kormányfő alaposan odapakolhat az asztalra, mielőtt erősítésül megérkezik a magyar miniszterelnök.
2 perc
Marine Le Pen

Megmenekült a francia kormány: elbukott a bizalmatlansági indítvány, de az igazi csata még hátravan – Lecornu még belebukhat a költségvetésbe

A politikai instabilitás ezzel nem ért véget.
4 perc
népességfogyás

Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot

A kormány egy ideje kongatja a vészharangokat, ilyen rossz számokra viszont senki sem számított.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu