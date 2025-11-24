Deviza
földgáz
szállítás
Magyarország
földgázszállítás
Szlovákia

Szlovákia és Magyarország összefogott: nem bízzák másra a gázszállítást, nagy fejlesztést jelentettek be – a java csak most jön

A közép-európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll, miután a magyar és a szlovák rendszerirányítók új kapacitásbővítést jelentettek be. A gázszállítás Magyarországról Szlovákia felé jóval nagyobb mennyiséget érhet el a következő években, köszönhetően az interkonnektor fejlesztésének. A bővítés stratégiai szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen erősíti a régió ellátásbiztonságát.
VG
2025.11.24, 19:05
Frissítve: 2025.11.24, 19:17

A szlovák EUSTREAM és a magyar FGSZ Földgázszállító Zrt. újabb mérföldkövet jelentett be a térség földgáz-infrastruktúrájának fejlesztésében: sikeresen lezárultak azok az adminisztratív és műszaki folyamatok, melyek lehetővé teszik a Magyarország felől Szlovákia irányába történő határkeresztező gázszállítási kapacitás jelentős bővítését a Velké Zlievce–Balassagyarmat összekötési ponton. Ez új lendületet ad a közép-európai energiapiac integrációjának, és fontos alapot teremt a régiós ellátásbiztonság erősítéséhez.

Újabb energiapiaci mérföldkő: rekord mértékben bővül a magyar–szlovák gázszállítási útvonal
Újabb energiapiaci mérföldkő: rekordmértékben bővül a magyar–szlovák gázszállítási útvonal / Fotó: FGSZ

A most bejelentett fejlesztés nyomán az interkonnektor 5300 315 kWh/h, azaz óránként mintegy félmillió köbméter földgáz továbbítására alkalmas firmkapacitást kínál majd. Ez éves szinten a jelenlegi 3,5 milliárd köbméterről 4,38 milliárd köbméterre emeli a Magyarországról Szlovákia irányába határátlépő potenciális gázmennyiséget. 

Ez több mint 20 százalékos növekedést jelent, és jól mutatja: a két rendszerirányító célja, hogy a térségben kelet–nyugati és észak–déli irányban egyaránt megerősítse az áramlási lehetőségeket.

A megnövelt kapacitás 2025. december 1-jétől válik elérhetővé, és először a november 30-i napi kapacitásaukción jelenik meg termékként. A társaságok közölték: a többletkapacitás minden jövőbeni aukción is elérhető lesz, összhangban a CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code) által meghatározott aukciós naptárral.

A fejlesztés nem egyedülálló esemény, hanem része a több országon átívelő Vertical Corridor kezdeményezésnek, mely Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország és Szlovákia összekapcsolt gázszállítási útvonalát erősíti, és alternatívát kínál a régió energiaellátásában. Az útvonal célja a különböző forrásból – például a LNG-terminálokból vagy a délkelet-európai infrastruktúrán keresztül – érkező gáz rugalmasabb továbbítása Közép-Európa felé.

Több gázt kell küldeni Magyarországról Szlovákiába

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az FGSZ elvégezheti azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményeként a jelenleginél sokkal több földgáz továbbítható Magyarországról Szlovákiába. A szadai kompresszorállomás megnövelt kapacitásának legkésőbb 2026. október 1-jétől kell megkezdenie a kereskedelmi üzemet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély szerint.

A nagyobb szállítási kapacitás érdekében Szadán ki kell cserélni a gázturbinát, ki kell cserélni a kompresszorokat és olajhűtőket kell beszerezni. A rendszerirányító a fejlesztést úgy kívánja megoldani, hogy más kompresszorállomásain meglévő kompresszort és gázturbinaegységeket telepít Szadára.

Műszaki megoldásával a Szlovákiába történő szállításhoz szükséges óránkénti technikai kapacitás 400 ezer köbméterről 500 ezer köbméterre nő.

