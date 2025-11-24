Közeleg a Black Friday, de többet ésszel, mint csak kedvezménnyel: így kerülhetjük el a csalásokat és az átveréseket

Már most készülnek az emberek a karácsonyra, aminek egy nagy löketet adhat a Black Friday. Például már most több mint 33-szorosára ugrott az előző hetekhez képest a számítógépes játékok kereséseinek száma, és közel 40 százalékkal a játékkonzoloké – derült ki az Árukereső felméréséből. Sokan kutattak takarító robotok (67 százalék), automata kávéfőzők (67 százalék), LEGO (65 százalék), porszívók (51 százalék) vagy épp LED és OLED TV-k (44 százalék) után. A vásárlási szándék tehát ott van a fogyasztókban, de fontos, hogy ügyeljünk több dologra is.

Megnéztük, mire érdemes figyelni Black Friday alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem a százalék, hanem a tényleges ár számít

Igen csábító lehet 50-60-70 százalékos leárazásokkal találkozni, azonban könnyen lehet, hogy ez csak szemfényvesztés. Előfordulhat, hogy épp Black Friday előtt emeltek árat azért, hogy kedvezménynek álcázva tudják eredeti árán eladni a termékeket. Vonzó lehet egy népszerű márka jelentős leárazása, de mindenféleképp érdemes összevetni, hogy milyen webshopból milyen költségért tudjuk beszerezni. Ellenőrizzük, hátha a szállítási díj kedvezőbb valahol, vagy épp több ezer forinttal olcsóbban juthatunk hozzá egy másik helyen.

Karácsonykor hoppon maradni kifejezetten nagy csalódás, így sokan játszanak rá erre: alaposan figyeljük meg, hogy a „már csak pár darab elérhető!” és a „csak ma!” típusú akciók valójában mit rejtenek. Az angol szakkifejezéssel „fear of missing out” (FOMO), azaz a „kimaradástól való félelem” igen stimuláló tud lenni.

Ellenőrizzük le, hogy nincs-e máshol még készleten a termék: még az is lehet, hogy jobb áron találunk alternatívát.

Csak megbízható boltoktól vásároljunk

Egy-egy webshop megbízhatóságát többféleképpen ellenőrizhetjük. Érdemes utánajárni, hogy elérhető-e minden cégadat és elérhetőség hozzá; hogy

vannak-e hiteles vásárlói vélemények,

van-e rendszeres kommunikáció,

hogy működik-e a biztonságos kapcsolat, az úgynevezett HTTPS a weboldalon, amit egy kis lakat jelez a legtöbb böngészőben. Az online kereskedő oldalán a vásárlói visszajelzések és egyéb értékelések alapján könnyen ki lehet szűrni a nem megbízható vállalkozásokat, amik utána meg sem jelennek a felület kínálatában.