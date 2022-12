Az Európát beterítő hidegfront a fűtés mellett a villamosenergia-ellátásban is problémát okozott, mivel a szélerőművek termelése is jelentősen visszaesett a héten. Ez a kontinensen és az Egyesült Királyságban is áremelkedést eredményezhet a piacon – írja a Bloomberg.

Fotó: Frank Bienewald / Getty Images

A szokásosnál enyhébb őszt követő hirtelen decemberi fagy az árakat is az egekbe lökte. Több országban áramkorlátozásokra is lehet számítani, mivel az energiaválság mellett a brit, német és skandináv szélfarmok kiesése még nagyobb hiányt okozhat az ellátásban, próbára téve az energetikai hálózatokat.

Vasárnap és hétfőn várható a legrosszabb helyzet, néhány extrém óránkénti áramárral, különösen az Egyesült Királyságban

– mondta Fabian Ronningen, a Rystad Energy AS elemzője.

Nagy-Britanniában a pénteki áramár a csütörtök reggeli árverésen megawattóránként 378,15 fonton állapodott meg, amely a legmagasabb érték augusztus vége óta. A skandináv és a német árak is többhavi csúcson vannak.

Az elmúlt évtizedek legkeményebb telére az üzemeltetők igyekeznek minél jobban felkészülni, az elosztóhálózat terhelését optimalizálni. A brit háztartások már felkészültek a takarékossági intézkedésekre, fogyasztásuk csökkentésére. Svédországban és Finnországban is jeleztek a hatóságok, hogy csúcsra járatás esetén a teljes hálózaton kiesések lehetnek. A helyzeten az is ront, hogy az egyik legnagyobb svéd atomerőmű, a Ringhals 4. javítás miatt decemberben nem üzemelhet.

Franciaország, amely főleg áramot használ a otthonok fűtésére, jelentősen megnövelte a nukleáris, gáz- és széntüzelésű erőműveinek teljesítményét, hogy ki tudja elégíteni a megnövekedett keresletet. A magas árak miatti alacsony ipari felhasználás várhatóan folytatódik, de az import csökkenése arra kényszerítheti a hálózatot, hogy úgynevezett Ecowatt riasztást indítson a takarékosság ösztönzésére, még ha csak néhány órára is.

Nagy-Britanniának lehet, hogy drága kötélhúzásba kell bocsátkoznia a kontinentális Európával az energiaimport biztosítása érdekében. A szűkösség igazi forrása az alacsony szélerősség.

– mondta Glenn Rickson, az S&P Global Commodity Insights londoni energetikai elemzője. Hozzátette: a kieső energiát pótolni kell, különben a legkritikusabb időben maradnak áram nélkül az otthonok.