Bejött a Respray automata a vásárlóknak. A világon elsőként Magyarországon bevezetett készülék, amellyel a fújós dezodorokat lehet újratölteni, hatalmas sikert aratott január óta. A Respray alapítói sem számítottak ilyen érdeklődésre, főleg, hogy már külföldről is kaptak megkeresést. Most a harmadik automatát adják át a fővárosban, Budaörs és a Mammut bevásárlóközpont után a Rossmann Flórián téri drogériájában is megtalálható lesz.

Fotó: Donat Kekesi / Rossmann

A fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében megszületett automaták remek eladási számokat produkálnak a Rossmann adatai szerint.

„Budaörsön a nyitás óta több mint tízszer annyit töltöttek a vásárlók, mint ahányat eladtunk a TOP1 fújós márkatermékből, a Mammutban pedig 2-3-szor annyit töltöttek, mint amennyi a normál Isana dezodorok eladása volt. Érdekesség, hogy itt sokkal jobban fogy a férfi illatunk, de volt olyan nap nemrégiben, amikor az Aloe vera illatból közel annyit töltöttek, mint az első számú normál illatunk három havi fogyása” – mondta Flórián László, a Rossmann ügyvezető igazgatója.

A Flórián téren a kihelyezést követő naptól és a többi helyszínen 599 forint az első alkalom, amiért a palackot és az első feltöltést kapja meg a vásárló, a további 4 alkalom, amennyiszer még újra lehet tölteni a palackot pedig 299 forint.