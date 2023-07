Észak-Korea bírálta vasárnap a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), amiért hozzájárult Japán azon tervéhez, hogy a Csendes-óceánba engedjék a tönkrement fukusimai atomerőmű tisztított hűtővizét. Az észak-koreai környezetvédelmi minisztérium közleményében elítélte és felfoghatatlannak nevezte a NAÜ magatartását, „miszerint aktívan támogatja és elősegíti, hogy Japán tervezetten nukleárisan szennyezett vizet enged a környezetbe”.

Fotó: AFP

A terv, amelynek kivitelezése most nyáron fog elkezdődni, aggodalmat kelt Japán szomszédaiban, és Kínát például arra késztette, hogy betiltsa bizonyos élelmiszerek importját Japánból, valamint tüntetések voltak miatta szombaton Dél-Koreában Rafael Grossi NAÜ-vezérigazgató ottani látogatása közben. Dél-koreai ellenzéki képviselők is tiltakoztak Tokió terve ellen, néhányan éhségsztrájkba is kezdtek. Grossi várhatóan vasárnap a szöuli parlamentben találkozik az ellenzék tagjaival.

Az ENSZ atomenergia-felügyeleti szerve jóváhagyta a japán kormány tervét, miszerint a 2011. március 11-i hármas földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófában megsérült erőmű hamarosan telítődő telephelyén tárolt 1,33 millió tonna szennyezett vizet ártalmatlanítás után a tengerbe engedjék.

Az ügynökség kedden közölte, hogy a projekt „megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak”, és „elhanyagolható hatással lesz a lakosságra és a környezetre”.