A kis boltok és a HoReCa-szektor szereplőinek jelentkezését várja a Mol Mohu a kézi visszaváltó rendszer kialakításához – mondta Szabó Szilvia, a Mohu gyártói felelősségi rendszerekért felelős vezetője egy budapesti tájékoztatón, amelyen bemutattak egy mobil visszaváltó automatával felszerelt járművet is. A járművel begyűjthetők a kézi visszaváltó rendszerhez csatlakozó kiskereskedőknél, éttermeknél összegyűlt alumínium-, műanyag és üvegpalackok.

Duma László, a Returmatic Zrt. alapítója a magyar fejlesztésű italpalack-begyűjtő autó előtt.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Magyar fejlesztés segíti a visszaváltást

Csakhogy a rendszerhez még mindig nem csatlakoztak elegen. Szabó Szilvia elmondása szerint Magyarországon a nagyobb alapterületű üzletekbe már több mint 2200 visszaváltó automatát telepítettek mintegy 1600 helyszínen, és több száz kerül a helyére még az idén. A most bemutatott mobil visszaváltó azt szolgálja, hogy az automaták mellett az országban kialakuljon egy stabil kézi visszaváltó rendszer is. A Mohu szolgáltatási csomaggal teszi vonzóvá a hálózatához való csatlakozást a kiskereskedők és az éttermek számára, a csomag egyik eleme éppen ez a járműbe épített mobil automata.

A jármű az automatával kimegy az adott bolthoz, és az általa visszavett palackokat begyűjti, megszámolja, azonosítja.

Ezután egy applikációval a Mohu gyakorlatilag azonnal visszatéríti a boltosnak az általa korábban a fogyasztóknak kifizetett 50 forintokat. A jármű a begyűjtött palackokat végül hulladékkezelőbe szállítja.

Már távolról is látszik, mikor kell küldeni a szuperautót

A Mohu a rendszerhez csatlakozott boltosok által visszavett palackokat egy központi rendszeren keresztül követi nyomon. Így tudja, hogy az egyes kiskereskedőknél mennyi visszavett palack gyűlt össze, és mikor kell kiküldeni a mobil visszaváltó automatát. Ez a megoldás a kisboltok mellett a HoReCa-szektor számára annyi különbséggel érhető el, hogy a kézi visszaváltóként működő boltok palackonként 5 forint kezelési díjat is kapnak, ami a HoReCa-szektor szereplőinek nem jár. Míg ugyanis a boltosok a fogyasztóktól visszavett palackokat váltják vissza, addig az éttermek azokat, amelyek a fogyasztóhoz ki sem kerülnek.

Szabó Szilvia az MTI-nek válaszolva elmondta, hogy már 500 kisbolt jelentkezett, illetve kötött szerződést a Mol Mohuval. A mobil automatákat fejlesztő, gyártó és üzemeltető Returmatic Zrt. alapítója, Duma László a mobil visszaváltó automatát magyar világújdonságnak nevezte.

Egy ilyen jármű és a benne lévő műszaki tartalom több 10 millió forintos értéket képvisel, az év végéig 83 készül el belőle.

A Mohu korábban közölte, az új visszaváltható műanyag palackok, üvegek és alumíniumdobozok csak fokozatosan jelennek meg a boltok polcain. A gyártók haladékot kaptak, június 30-ig hozhatnak forgalomba nem visszaváltható csomagolásokat is. A szabály szerint azt a palackot lehet visszaváltani, amelyért kifizették az 50 forintos visszaváltási díjat, és amelyen ott található a visszaváltási logó.

Az autóba szerelt automata összepréseli a műanyag palackokat, az alumíniumdobozokat, és összetöri az üvegeket.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Vannak még nyitott kérdések

A visszaváltásra vonatkozó kormányrendelet tavaly októberben született meg. A Világgazdaság rendre beszámol a kötelező visszaváltási rendszer kialakításáról, nehézségeiről, így indulásának említett csúszásáról is. Az új rendszer egyik sokakat érdeklő részlete, hogy mikorra várható a betétdíjnak a vevő számlájára való utalása, illetve a jótékony célra való felajánlhatósága. Korábbi közlése szerint ugyanis a Mohu e két lehetőséget is kínálni kívánja az azonnali levásárolhatóság mellett. Mint a társaságtól most megtudtuk, már most is felajánlható a visszakapott pénz jótékony célra. Ez a cél elsőként a gyerekgyógyítás, de ez később majd változhat, mindig egy jelentős társadalmi cél érdekében lehet majd adakozni.

A bankszámlára utalás hamarosan megoldható lesz egy applikáció segítségével. Ez is magyar innováció. Más országokban, amelyekben van visszaváltási rendszer, nincs erre lehetőség.

A szerdai rendezvényen amiatt is hangsúlyt kapott a kis boltoknak és vendéglátóipari egységeknek a Mohu rendszeréhez való csatlakozása, mert a csatlakozás csak a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzleteknek kötelező. A többi csatlakozó tehát önkéntes, amelyek között eddig – mint megtudtuk – többségében vannak a gépi REpontok. Olyan kisebb boltok is csatlakozhatnak, amelyekben nem fér el egy automata. Éppen ezekben lesz lehetőség a kézi visszaváltásra az eseményen részletezett módon.