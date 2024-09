Két újabb várost vesz be a Mohu

Szuper informatikai rendszer lesz minden Mohu-udvaron

A Mohu által épített új hulladékudvarok többsége – így a tatai és a komáromi is – 2000 négyzetméter hasznos alapterületű, de a lehetőségektől és igényektől függően bizonyos helyszíneken 1000 és 4000 négyzetméteres udvarok is épülhetnek. A társaság minden hulladékudvarban bevezeti a hulladékokat pontos nyilvántartó, valamint a begyűjtéstől a hasznosításig terjedő utat átláthatóan nyomon követő „waste tracking” informatikai rendszert is. A mennyiségek pontos nyomon követésével célzottabban tervezhető a kapacitások fejlesztése, ami elengedhetetlen a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodáshoz és a hazai újrahasznosítási ipar támogatásához.

Az új hulladékudvarokban korábbiaknál egységesebb és jóval szélesebb a leadható anyagok köre.

Ráadásul már a koncesszió indulásakor egyszerűbbé vált a hulladék leadása, hiszen lakcímkártya felmutatásával már minden magyarországi lakos az ország bármely hulladékudvarát igénybe veheti.