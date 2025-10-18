Szakmák, melyek akár már öt éven belül eltűnhetnek a mesterséges intelligencia miatt

A Microsoft friss kutatása úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni a félelmeket. A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse, mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

A mesterséges intelligencia komoly gazdasági motor is / Fotó: MeshCube / Shutterstock

Több szakmában is teret hódít a mesterséges intelligencia

Szakértők szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a szóban forgó szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók a mesterséges intelligenciának, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor is, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Az elmúlt két évben a piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető.

A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd forint) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is két számjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is:

a szabályozói környezet,

a geopolitikai bizonytalanságok

és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.

