mesterséges inteligencia
AI
technológia

Szakmák, melyek akár már öt éven belül eltűnhetnek a mesterséges intelligencia miatt

A friss kutatási eredmények még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet.
VG
2025.10.18, 10:30
Frissítve: 2025.10.18, 11:13

A Microsoft friss kutatása úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni a félelmeket. A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse, mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia komoly gazdasági motor is / Fotó: MeshCube / Shutterstock

Több szakmában is teret hódít a mesterséges intelligencia

Szakértők szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a szóban forgó szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók a mesterséges intelligenciának, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor is, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Az elmúlt két évben a piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető.

A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd forint) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is két számjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is: 

  • a szabályozói környezet,
  • a geopolitikai bizonytalanságok 
  • és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.

Hogy pontosan mely a szakmák tűnhetnek el akár már öt éven belül a mesterséges intelligencia miatt, azt az Origo oldalán olvashatják el. 

 

