Az európai biopiac 2020-ban az elmúlt évtized legnagyobb növekedési ütemét produkálta, és rekordértéket ért el. A piac 15 százalékkal, 52 milliárd euróra nőtt az előző évhez képest. A biogazdálkodási terület is tovább bővült. A legfrissebb adatokat a „The World of Organic Agriculture 2022” című statisztikai évkönyv mutatja be.

