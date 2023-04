Az agrártárca olyan javaslatot szeretne a kormány asztalára tenni, amely szerint a belterületi, tehát az „otthon” fúrt kutakra vonatkozó szabályozásnak „úgy kellene maradnia, ahogy van” – erről Nagy István agrárminiszter nyilatkozott az Inforádiónak.

A kiskert locsolása nem mezőgazdasági öntözés.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A miniszter magyarázata szerint e kutak kapcsán szem előtt kell tartani, hogy a virágágyások locsolása semmilyen veszélyt nem jelent a vízbázisra. Ezért nem is kellene semmilyen, lakosságvegzáló intézkedést hozni. „Azt is bátorkodom kijelenteni, hogy egyáltalán, a még a bejelentéstől is tekintsünk el.

Semmilyen veszélyt nem hordoz magában az, hogy valakinek van az udvarán egy 12-13 méter mély kút.

Az ilyen kút csak az első talajvíz rétegig ér le, lényegében az esővizet gyűjti össze. A telektulajdonos ezzel öntözi a kis veteményesét, vagy a virágágyását” – fejtette ki.

Könnyítést remélhetnek a gazdálkodók is

Míg az 50 méternél mélyebb, és mezőgazdasági célú kutak engedélyezése az agrártárca feladata, a miniszter által a hivatkozott interjúrészletben szereplő létesítményekről a települési jegyző dönt. Fontos, hogy az 50 méternél nem mélyebb kutak 1992 előtt nem is voltak engedélykötelesek, vagyis azok létesítői is használó nem követtek el mulasztást. Igaz, e kutak év végéig történő bejelentése most sem kerül pénzbe, de az ügyintézést azért végig kell csinálni. A bejelentés elmulasztóinak 2024-től jár büntetés, ráadásul minden kúthasználó esetében benne van a pakliban a mostani szabályozás szerint, hogy a jegyző elrendelheti a kút használatának felhagyását.

Még nagyobb fókusz van a gazdálkodási, jellemzően mezőgazdasági célú kutakra vonatkozó szabályozás. Az agrártárca téren könnyítéseket javasol, Nagy István bejelentése nyomán a Világgazdaság a minap erről is beszámolt.

