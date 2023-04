Az elmúlt évben minimális növekedést tapasztaltak a pálinkaforgalomban, de ezzel sem érték el a 2014-es szintet – mondta a Világgazdaságnak Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke. A növekedés igazából az elmúlt évek alacsony bázisának köszönhető. Nagy csapást mért az ágazatra a 2019-es népegészségügyi termékadó (neta), a Covid és a háború is, és ebből a gödörből nem tudtak kilábalni. A Covid-járvány miatt bezárták a vendéglátóhelyeket, ami különösen érzékenyen érintette a főzdéket, hisz termékeik legnagyobb részét oda értékesítik.

A piacszűkülés elveszi a fejlesztések esélyét is.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A neta és a Covid negatív hatásairól beszélt a Világgazdaságnak Beliczay Zsolt, a Zamárdiban működő Zimek Pálinka Kft. ügyvezetője is. Mint mondta, a neta bevezetése előtti kitárolások miatt az addig – normál évekre jellemző – 1 millió hektoliterfokos kibocsátás megnövekedett 1,3 millióra, viszont 2019-ben lement 500 ezer hektoliterfok körülire. (Egy hektoliterfok 2 liter 50 százalékos vagy 2,5 liter 40 százalékos alkoholnak felel meg.) A 2020-as évet a járvány verte tönkre, a novemberi lezárások a két utolsó, általában a legtöbb bevételt hozó hónapot nullázták le.

Majd 2022-ben megtörtént az, ami korábban soha, vagyis hogy a második fél évben kevesebb pálinka fogyott, mint az első hat hónapban. Ennek oka a rezsicsökkentés szűkítése és a kata átalakítása volt, ezek után a vendéglátóhelyek kevesebbet rendeltek, és

most már különösen látszik az infláció hatása, az emberek kevesebbet tudnak pálinkára költeni. Nem isznak kevesebbet, csak nem feltétlenül a hivatalos csatornákon keresztül jut el hozzájuk a pálinka

– utalt a magánfőzés mellett megjelent zugfőzésre.

Ebben a helyzetben a szükséges – és az élelmiszer-inflációból nem is kilógó – 40-50 százalékos áremelés helyett legfeljebb 15-20 százalékot tudtak elérni. Így például egy átlagos félliteres 40 fokos barackpálinka 6 ezer forintról legfeljebb 7 ezerre tudott drágulni a szükséges 9 ezer helyett – érzékeltette a különbséget.

Mihályi László szerint az ár- és forgalomnövekedés hiánya az esélyét is elveszi annak, hogy beruházásokra maradjon pénz. A főzdéknek jelentős az energiafelhasználásuk, ezen az ágon tehát nagyon nagyot emelkedtek a költségeik – igaz, az energiaszerződésektől függően eltérő mértékben –, ami szintén az áremelés irányába hatna, de tudják, hogy nincs akkora kereslet, hogy a drágítást a szükséges mértékben végre tudják hajtani – jellemezte a PNT-elnök is a piaci helyzetet.

Nem jók az idei kilátások alapanyagfronton sem. Ahogy Mihályi László elmondta, a kajszitermő területekről több helyről is 98 százalékos fagykárt jelentettek, így

idén nem nagyon kell majd barackpálinkát főzni

aki pedig tud majd barackot venni, olyan árat lesz kénytelen fizetni érte, amely nagyon meg fogja növelni a pálinka előállítási költségét. Ráadásul nem csak a barack fagyott el, a cseresznye is teljes virágzásban volt, és kinyílt már a szilva is, amikor fagyhullám érte el az országot. Az elmúlt évek kritikus helyzetét jól jellemzi, hogy nagy főzdék is bajba kerültek: a Zsindelyes márka megszűnt, a korábban minőségi termékeivel több díjat is bezsebelő Miskolci Likőrgyár Zrt. pedig felszámolás alá került. Elindult egy folyamat, remélem, hogy nem lesz általános, de

amikor ekkora főzdék is bajba tudnak kerülni, akkor azt gondolom, hogy a kisebbek még nehezebben fogják tudni átvészelni ezt az időszakot

– mondta.

További árnyékot vet a pálinkafőzdék kilátásaira a tervek szerint jövő év januárjában bevezetendő kötelező visszaváltási rendszer (DRS), amely a fém, műanyag és üveg italpalackokra lesz érvényes. Egyelőre ennek pontos működése nem világos, a piacon még mindenki találgat erről – mondta. Az azonban biztosnak látszik, hogy a rendszer bevezetése újabb terheket ró a pálinkaágazatra is, és számításaik szerint nagyobb költsége lesz, mint a jelenlegi termékdíj. Az utóbbi – attól függően, hogy visszaváltható vagy egyutas termékről van szó – egészben vagy részben megszűnik. Az anyagi teher növekedése mellett az adminisztráció is bonyolultabbá válik – tette hozzá Mihályi László. A PNT megpróbál módosításokat elérni a bevezetendő szabályozásban, de ebben azért meglehetősen korlátok közé vannak szorítva.