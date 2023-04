Mindenképpen pozitív hír, hogy az agrártárca megpróbál valamilyen megoldást találni a gabonapiaci helyzetre, az Ukrajnából érkező import betiltásának kifejezetten örülnek termelői körökben – kommentálta az Agrárminisztérium bejelentését a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. „Reméljük, hogy ez pozitív hatással lesz a terménypiaci árakra, és segít a több ezer, financiális problémákkal küszködő gazdán” – tette hozzá.

Ellepte Magyarországot az ukrán gabona.

Fotó: Valdis Skudre / Shutterstock

Mint ismert, az Agrárminisztérium (AM) múlt szombaton jelentette be, hogy érdemi uniós intézkedések hiányában, Lengyelországhoz hasonlóan átmeneti jelleggel, június 30-ig megtiltja az Ukrajnából származó vagy onnan érkező gabona és olajos magvak, valamint több más mezőgazdasági termék Magyarországra importálását. Az AM szerint a jelenlegi piaci folyamatok folytatódása már súlyos károkat okozna a magyar mezőgazdaságnak, ezért volt szükség a rendkívüli intézkedésekre.

A tárca a korlátozást élelmiszer-biztonsági szempontokkal is indokolta, mivel Ukrajnában az EU-ban már betiltott szereket is használhatnak a termelésben, mint ahogyan a GMO-k használata sem ütközik tilalomba. Ukrajna a vám- és kvótamentesség birtokában a gabona és az olajos magvak mellett nagy mennyiségű baromfit, tojást és mézet is kezdett exportálni, ami ellehetetlenítette a hazai és a közép-európai gazdálkodók értékesítési lehetőségeit – szólt a tárca közleménye.

Hiányzó kukorica: honnan és mennyiért?

A jelenleg tartó „búzaévben” – amelyet a szakmabeliek július 1-jétől a következő év június 30-ig számolnak – április 10-ig 240 ezer tonna búza érkezett Ukrajnából Magyarországra. Az utóbbi hetekben alig folydogált az import: az utolsó két hétben csak négyezer tonna jött be az országba. Piaci szakértők szerint búzából egyébként nincs is szükség importra.

Ezzel szemben kukoricából annál nagyobb a hiány: korábban a kereskedők, feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit védő Gabonaszövetség is jelezte, hogy mintegy kétmillió tonna hiányzik a szezonban szükséges mennyiségből. Azóta kiderült, hogy az első agrárkamarai becslés szerint 2,4 millió tonnás kukoricatermés végül 2,8 millió tonna lett, és kevesebbet használnak fel a takarmánykeverők és az etanolgyártók is. Így a szakértők már „csak” 1,9 millió tonnára teszik a hiányt, vagyis – az 1,2 millió tonna már beérkezett kukoricával számolva – 700 ezer tonnára tehető a deficit. Vagyis ennyit kellene behozni, az ukrán termény stopja után az a kérdés, hogy honnan és mennyiért – fogalmazott egy szakértő. Egy határig persze a takarmányban is kiváltható a kukorica, és az etanolgyártók is visszafoghatják a termelésüket, de az ukrán termény kiváltása elkerülhetetlennek tűnik.

A szakértők egyébként azt is felvetették, hogy

ha az összes Magyarországon termett kukorica felhasználható lenne, a már beérkezett 1,2 millió tonnán felül talán nem is volna szükség importra. Mivel azonban a hazai termény jókora hányada toxinnal fertőzött, ez nem lehetséges.

A toxinos tételek nagyságát csak becsülni lehet: egyes kisebb régiókban eléri a 30 százalékot is, összességében pedig egészen bizonyosan több százezer tonnáról van szó. Mint emlékezetes, korábban Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy az etanolgyáraknak kellene kormányzati támogatást adni azért, hogy feldolgozzák a szennyezett terményt. Ilyen ösztönzés nélkül ezt nem áll érdekükben megtenni, hiszen az etanolgyártáskor keletkező mellékterméket az alapanyag toxintartalma miatt nem tudják takarmányként hasznosítani.

Toxint talált tejtermékekben a Nébih – célzott vizsgálatok indulnak Országos célellenőrzést rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután közvetlen fogyasztásra szánt tejtermékekben határérték feletti mennyiségben mutatott ki aflatoxinszennyezést a hatóság laboratóriuma. Az érintett tételek nincsenek forgalomban.

Más kereskedők szerint aggasztó, hogy megjelenik az ukrán importot tiltó rendelkezés, de arról nem érkezett tájékoztatás, hogy mi lesz azzal a tétellel, amelyik már úton van, ki is fizették, és az adott takarmánykeverőben vagy etanolgyárban számítanak rá.

Bizonytalan élelmiszeriparosok

Érdekes szál az ügyben, hogy a magyar agrárkormányzat az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek importjának korlátozását jelentette be, míg a lengyel kormány a gabona behozatala mellett az Ukrajnából származó egyéb élelmiszerimportot is betiltja. Piaci szakértők ezzel kapcsolatban azt mondták a Világgazdaságnak:

Ha a magyar intézkedés megragad az agrártermékeknél, félő, hogy a feldolgozott termékek magyar piacra történő bejutása növekszik meg.

Vagyis például Ukrajna napraforgó helyett étolajat, búza helyett pedig lisztet szállít majd megnövekedett mértékben – miközben a hazai malmoknak az ukrán liszt itthon és a potenciális exportpiacaikon is nagy gondokat okozott korábban, az utóbbi hónapokban azonban gyakorlatilag már leállt a beszállítás.

Mivel a rendeletet egyelőre nem látta senki, az élelmiszer-feldolgozók csak reménykedni tudnak abban, hogy itt is bekerülnek az élelmiszerek az importkorlátozott körbe – amire utalhat az is, hogy az indoklásban nem csak mezőgazdasági termékeket sorolt fel a miniszter. Egy piaci szakértő arra hívta fel a Világgazdaság figyelmét, hogy az összes, Ukrajnával kereskedelmi kapcsolatban álló országnak lépnie kellene, ugyanis ha más, a magyarokéhoz és a lengyelekéhez hasonló korlátozást nem alkalmazó EU-tagállamba lép be az ukrán áru, szabadon bejöhet Magyarországra is, tekintve, hogy onnantól uniós belső kereskedelmi tételnek minősül majd. A kör mindenesetre tágul: az Új Szó internetes kiadásának híre szerint hétfőn Szlovákia ideiglenesen leállította az ukrajnai gabonabehozatalt és egyes további termékek importját, míg a Kronika Online arról írt, hogy Javor Gecsev megbízott mezőgazdasági miniszter bejelentette, Lengyelország és Magyarország hasonló döntését követően Bulgária szintén fontolóra veszi az ukrán gabona importjának betiltását.

Mélyben a gabonaárak

Közben a belpiaci gabonaárak tovább estek. Mint Csősz Tibor elmondta:

A búza ára a múlt héten a tavaly őszi tonnánként 130-140 ezer forintról 75 ezer forint körüli szintre esett.

Egyes – jellemzően nyugat-magyarországi – vármegyékben előfordulnak 90 ezer forintot is meghaladó ajánlatok, de a MOSZ tanácsosa szerint korántsem biztos, hogy valóban meg is vásárolják az adott tételt. Annyira a pangás a jellemző a piacra, és olyan kevés üzlet születik, hogy egy-egy tétel eladása, adott esetben egy-egy helyi igény kielégítése eltérítheti az árakat. Az egyes vármegyékből így sokszor nagy különbségekről számolnak be a termelők: például Hajdú-Biharban 75 ezer forintos ajánlat született étkezési búzára, 65 ezer forintos pedig takarmánykukoricára, miközben ugyanazon a héten Győr-Moson-Sopronban a kukoricáért 81 ezer forintot kínáltak. Feltűnő az árpa árának bezuhanása, amely a MOSZ információi szerint tonnánként 60 ezer forintra csökkent a néhány hónapja még 110-120 ezer forintos árról.