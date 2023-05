A szlovákok megsemmisítik az egészségre káros 1500 tonna ukrán gabonát

Egy harmadik, dániai vizsgálat is megerősítette, hogy az egészségre káros növényvédőszerekkel kezelték azt az 1500 tonna gabonát, amit Szlovákia Ukrajnából importált. A szállítmány miatt Pozsony kitiltott több ukrán mezőgazdasági terméket is, illetve elrendelték a kérdéses búza tömeg megsemmisítését is.

1 órája | Szerző: VG/MTI

