Ma már egy-egy osztály vagy óvodás csoport csak kirándulásként látogat el valamelyik borászat ültetvényére vagy valamelyik termelő gyümölcsösébe, ahol pár órára megtapasztalják, milyen is a gyakorlatban a szüret, míg korábban a tanévkezdés az őszi munkálatokat is jelentette a diákok számára – írja a Teol annak kapcsán, hogy a diákok őszi munkákon csak elvétve fordulnak elő, míg nyáron aktívan vállalnak szezonális feladatokat.

A földeken ősszel is akad tennivaló – diákoknak is.

Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor a digitalizáció nyújtotta előnyök mellett (drónok, számítógépek, műholdak használata) a kétkezi munkát sem veti meg az új generáció.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatja a diákmunkát – emeli ki a lap cikke –, ilyen például a gyümölcsök betakarítása, ami nem igényel túl nagy erőfeszítést, az elvégzett munkával azonban a termelő és a gyerekek is jól járnak. A diákok betekintést kaphatnak a munka világába, találkozhatnak a munkaadói elvárásokkal, de megélhetik annak örömét is, hogy saját maguk kereshettek pénzt.

Mivel a felnövekvő generációnak sajnos ma már nincs élő kapcsolata a mezőgazdasággal, az agrárkamara igyekszik minél szélesebb körben megismertetni a gyermekekkel, diákokkal az agrárium szépségeit. Az elmúlt években számtalan üzemlátogatást szerveztek.