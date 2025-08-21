Olyan jármű jelent meg, amely alapjában változtathatja meg az utazás fogalmát

A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát. Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgéporral rendelkező elegáns hajót. A vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.

Regent Viceroy a repülő hajó / Fotó: JLPPA / Bestimage

Jármű, amely hajó és repülőgép egyben

Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik. A dokkról úgy indul útnak, mint bármelyik motoros hajó, azonban képes villámgyorsan a levegőbe emelkedni. A szárnyaknak köszönhetően a gép több mint 290 kilométer per órás sebességgel és körülbelül két méter magasságban tud a víz felett haladni, elkerülve a zsúfolt autópályákat.

A Seagliderek nagy sebességű és alacsony költségű mobilitási platformot kínálnak, amelyeket a készítője, a Regent Craft szerint az évtized végére már széles körben használhatnak majd emberek és áruk szállítására, de akár hadi járműként is.

