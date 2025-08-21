Ukrajna titkos gyárakban olyan fegyvereket készít, amelyek megfordíthatják a háborút az oroszok ellen: Putyin akkora tűzerővel fog szembesülni, amit el se tud képzelni

Ukrajna hadiipara néhány év alatt a háború kényszeréből a világ egyik leginnovatívabb védelmi központjává vált. Ennek szimbóluma a Fire Point nevű vállalat, amely több ezer kilométeres hatótávolságú drónokat és rakétákat fejleszt – titkos gyárakban. A termékek néhány napon belül a frontvonalon kötnek ki.

Egy ukrán startup, a Fire Point olyan drónokat és rakétákat fejleszt, amelyek mélyen Oroszország területén csapnak le stratégiai célpontokra / Fotó: Dmitro Seremeta / Shutterstock (illusztráció)

Az AP News szerint az ukrán startup első áttörése az FP–1 volt, egy olcsó, ipari egyszerűséggel készült drón, amely ma már az oroszországi mélycsapások mintegy 60 százalékát hajtja végre. Ezekkel az eszközökkel olajfinomítókat, fegyverraktárakat és logisztikai központokat támadnak, amivel sikerült érdemben lassítani az orosz hadigépezetet. Egy-egy FP–1 ára 55 ezer dollár, vagyis töredéke a nyugati fegyverek költségének, miközben 60 kilogrammos robbanófejet szállít több mint 1600 kilométerre.

Fire Point: az ukrán hadiipar krémje

A vállalat következő fegyvere a Flamingo nevű cirkálórakéta,

amely 3000 kilométerre képes célba jutni;

és több mint egytonnás robbanófejet hordoz.

Ebből egyelőre napi egy készül, de az év végére napi hét darabra szeretnék növelni a gyártást.

A Fire Point története jól mutatja, hogyan lett Ukrajna a dróntechnológia Szilícium-völgye: civilekből lett mérnökök, építészek és informatikusok közösen alkottak olyan fegyvereket, amelyek gyorsan alkalmazkodnak az orosz elektronikai hadviseléshez. A gyárak többnyire föld alatti vagy álcázott helyszíneken működnek, hiszen első számú célpontjai az orosz rakétacsapásoknak.

Kijev évente mintegy 10 milliárd dollár értékben vásárol hazai fegyvereket, és az iparág kapacitása ennek a háromszorosát is elérheti.

Nem véletlen, hogy szakértők szerint a háború után az ukrán drónok és rakéták exportpiacra léphetnek, és alapjaiban formálhatják át a globális hadiipart.

Irina Terek, a Fire Point gyártási vezetője szerint azonban a munka még messze nem ért véget: „Nem hiszem, hogy Oroszország valódi békét akar. Mi egy nagyobb, sokkal félelmetesebb háborúra készülünk.”