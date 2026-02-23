Máris nekiment az EU Magyarországnak, mert blokkolja Ukrajna 90 milliárd eurós kölcsönét: vészjósló levelet kapott Orbán Viktor – "A döntés kötelező érvényű"

Az Európai Tanács elnöke levélben szólította fel Orbán Viktort, hogy tartsa tiszteletben az EU 90 milliárd eurós ukrán kölcsönmegállapodását, amelyet hazánk a Barátság kőolajvezeték leállítása következtében blokkol. Brüsszel arra hivatkozik, hogy a hadikölcsönről a döntés már egyszer megszületett, nem szabad visszatáncolni – bár a magyar energiabiztonság elleni támadásról szót sem ejt.

Brüsszel szerint hiába blokkolják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, az uniós hadikölcsönt attól még oda kell adni Kijevnek / Fotó: Piroschka van de Wouw / Reuters

Az Európai Tanács elnöke, António Costa, hétfőn levélben szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy tartsa tiszteletben az EU által jóváhagyott 90 milliárd eurós kölcsönt Ukrajna számára – amelyet Magyarország azért blokkol, mert Ukrajna leállította a Barátság kőolaj működését, ezzel pedig a magyar energiaellátás egyik fontos ütőerét.

Costa a Reuters által látott levelében hangsúlyozta:

Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, elkötelezettek döntésük mellett. Ennek megszegése az őszinte együttműködés elvének megsértését jelenti.

Hozzátette, hogy „egyetlen tagállam sem engedheti meg magának, hogy aláássa az Európai Tanács által kollektíven hozott döntések hitelességét”, utalva a decemberi csúcson jóváhagyott kölcsönre.

Brüsszel szerint nem akadály, ha egy tagállam energiaellátását szabotálják

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter múlt hét pénteken azt hangsúlyozta , hogy amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Magyarország felé tartó olajszállítást, addig Magyarország blokkolni fog minden kedvező uniós döntést, amely Ukrajna pénzügyi támogatását szolgálná, beleértve a szóban forgó hitel kifizetését is.

Szijjártó szerint ugyanis semmiféle műszaki akadály nem áll a kőolajszállítás útjában, és szerinte az ukrán kormány politikai célokból tartja fenn a korlátozást, amely a magyar energiaellátás biztonságát veszélyezteti.

Már a bejelentéskor tisztázva volt, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsön addig lesz blokkolva, amíg Magyarország energiaellátása nincsen helyreállítva.

Brüsszel hiába hivatkozik korábbi megegyezésekre, ennek alapfeltételeit Ukrajna rúgta fel, nem pedig a magyar kormány, amely jelezte: az EU‑s hitelcsomag elfogadásának és kifizetésének nem lesz semmi akadálya, ha a Barátság kőolajvezeték újraindul. Ez nem politikai zsarolás, hanem teljesen természetes reakció Kijev lépéseire, amelynek az egyszerű és gyors megoldását pedig a kormány a lépés bejelentésekor kijelölte.