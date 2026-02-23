Deviza
autóipar
elektromos autók
Volvo

Veszélyes akkumulátor: a Volvo több tízezer elektromos autót hív vissza tűzveszély miatt

A Volvo világszerte több mint 40 ezer elektromos autót hív vissza tűzveszély miatt. A hibás akkumulátormodulokat díjmentesen kicserélik az érintett járművekben, ami várhatóan jelentős költséggel jár az autógyártónak.
VG
2026.02.23, 19:23

A Volvo Cars visszahívja elektromos modellje, az EX30 több mint 40 ezer példányát tűzveszély miatt – közölte a kínai többségi tulajdonban lévő svéd autógyártó. A visszahívás összesen 40 323 darab Single-Motor Extended Range és Twin-Motor Performance változatot érint világszerte.

Veszélyes akkumulátor: a Volvo több tízezer elektromos autót hív vissza
Fotó: Belga via AFP

A probléma oka, hogy az akkumulátorokban lévő nagyfeszültségű cellák túlmelegedhetnek, ami tűzveszélyt jelenthet. A vállalat közölte: a hibás akkumulátormodulokat díjmentesen kicserélik az érintett járművekben. Addig is arra kérik a tulajdonosokat, hogy legfeljebb 70 százalékig töltsék az akkumulátort.

Emellett azt javasolják a tulajdonosoknak, hogy lehetőleg ne parkoljanak épületek közelébe. A hibás akkumulátorokat a Shandong Geely Sunwoda Power Battery szállította, de a Volvo szerint a beszállító időközben megoldotta a problémát. A cég a napokban értesíti a tulajdonosokat a pontos lépésekről.

A javítás várhatóan jelentős költséggel jár az autógyártónak, bár a pontos összegről egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat. A Reuters szerint a tulajdonosok közül többen jelezték, hogy a 70 százalékos töltési korlát miatt jelentősen csökkent az autó használható hatótávja, és emiatt többen fontolgatják a visszavásárlást vagy az eladást.

Csökkentek a Volvo járműeladásai

Az eset abból szempontból is rossz hír a cégnek, hogy 2025 kihívásokkal teli év volt a Volvónak. Mint ismert, az autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól. A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország.

2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.

Tavaly az XC60 volt a legkelendőbb modell 230 655-ös értékesítési darabszámmal (2024: 230 853), ezt követte az XC40/EX40 166 920 darabos összértékesítéssel (2024: 173 890), valamint az XC90 103 217 eladott járművel (2024: 108 621).

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot, vidéken terjeszkedik tovább

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
