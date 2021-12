Gorden Wagener, a Mercedes fődizájnere szerint soha nem látott változások lesznek az autók megjelenésében,

az elektrifikáció miatt sok gyártó hosszú távon egyszerűen elhagyja majd a hagyományos karosszériaformákat. A Mercedesnél egyelőre ugyan nincs szó erről, de az EQS után a felső középkategóriába sorolható EQE elektromos modell is újraértelmezi a limuzinkarosszériát. Az E-osztályhoz képest meglehetősen megosztó és futurisztikus a forma, a tervezők célja ugyanis a lehető legkisebb légellenállás elérése és a maximális helykihasználás volt. Az újdonság úgy nyújt 80 milliméterrel több helyet hosszában, hogy a 4946 milliméterével alig 23 milliméterrel múlja felül az aktuális E-osztályt.

A belső berendezés az EQS luxusmodellére hajaz, hiszen felárért itt is választható lesz az egész műszerfalat képernyőként használó MBUX Hyperscreen.

A 141 centiméter széles üvegpanelt 650 fokon speciális eljárással formázzák, hogy torzításmentesen jelenítse meg az alá rejtett monitorok képét, de az is érdekes, hogy a rendszert kiszolgáló számítógép 8 processzormagot és 24 gigabyte RAM memóriát használ. A Mercedes emellett 12 rezgető aktuátort épít a monitorok mögé, hogy minden érintés olyan legyen, mintha hagyományos gombot nyomnánk meg. Természetesen a vásárlóknak számos lehetőséget kínál a Mercedes a pénz elköltésére, például légrugózás vagy négykerék-kormányzás is választható, az utóbbiból rögtön kétféle is rendelkezésre áll. Amíg az egyszerűbb rendszer 4,5 fokos kerékelfordulást tud, addig a drágább már 10 fokos értékkel büszkélkedhet, így az EQE fordulóköre 10,7 méteresre is csökkenhet.

Fotó: Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Az újdonság abból a szempontból is érdekes, hogy teljes egészében újrahasznosított acélból készítik a karosszériát

(a Salzgittertől vásárolják az alapanyagot), és a gyártástechnológia sem szokványos. Nem a fényezés után, hanem már a karosszéria összeállításakor hangszigetelő anyagok kerülnek a lemezek közé. A zajoknak az utastérből való kizárását annyira komolyan vették, hogy még az elektromotort is beburkolják habból készített szövettel.

A hajtásláncok terén nem lehet a bőség zavaráról beszélni (bezzeg az E-osztálynál!), a forgalmazást egyetlen verzióval, az EQE 350-es modellel kezdik, méghozzá hátsókerék-hajtással. A 292 lóerős, 530 newtonméteres nyomatékot produkáló villanymotor 90 kilowattórás lítiumion-akkumulátorból nyeri az energiát, a hatótávolság 545–660 kilométer között alakul. Mivel a telepcsomag 170 kilowattos villámtöltést is fogadhat, optimális esetben negyedóra alatt akár 250 kilométerre elegendő mennyiséget vételezhetünk.

A 2022 második negyedévétől kapható típust két helyen gyártja majd a Mercedes, a pekingi gyár termel a kínai piacra, az összes többi régióba a brémai gyárból érkeznek a kész példányok.

Az EQE-ből a bevezetés után nem sokkal kétmotoros változat is rendelkezésre áll majd, sőt biztosra vehetjük azt is, hogy az EQS-hez hasonlóan egy sportos AMG-verzió fogja megkoronázni a kínálatot.