A Mercedes-AMG SL 43-asban debütált az AMG elektromos turbófeltöltővel továbbfejlesztett, 2,0 literes négyhengerese, amely most bekerül a C-osztályba is. Elsőként egyszerű, 48 voltos lágy hibrid rásegítéssel és C 43 jelzéssel – a C 63-asban ugyanez a belső égésű motor plug-in hajtással kiegészítve jut majd szerephez.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

A hosszirányú beépítésre optimalizált M139l blokk teljesítménye jelen esetben 408 lóerő (6750 per perc), nyomatéka 500 newtonméter (5000 per perc), ehhez rövid ideig hozzáadódhat a blokkhoz szíjjal csatlakozó 48 voltos indítógenerátor tudása (14 lóerő). Ez 9 fokozatú, automatikus váltón és az AMG Performance 4Matic összkerékhajtáson (rögzített, 31:69 arányú nyomatékelosztás) keresztül jut el a talajra, és szükség esetén 4,6 (limuzin) vagy 4,7 (kombi) másodperces 0–100 kilométer per óra sprintet tesz lehetővé, a végsebesség alapesetben 250 kilométer per óra, az elektronikus korlátot felár ellenében 265 kilométer per órára emelik.

Az első tengelyen 370 milliméter átmérőjű féktárcsákat használnak négydugattyús nyergekkel, hátul 320 milliméteres tárcsákat egydugattyús nyergekkel, alapfelszerelésként jár még az összkerék-kormányzás. A vezetési élménynek fontos része a megfelelő hang is, a pillangószelepes kipufogórendszer mellett a hangszórókból érkező műhang is része ennek. A C 43-as egyedi lökhárítókkal, 18, 19 vagy 20 colos felnikkel és sportülésekkel érkezik, az MBUX rendszer tudása telemetria-rögzítő funkcióval bővült.