„Nagyon kevés adat van arra vonatkozóan, hogy az eladások pontosan mikor történnek. Nekünk is van olyan új autónk, amelyiket 2021 második negyedévében rendeltünk meg, de csak most érkezett hozzánk, ezt tehát nem nevezhetjük idei értékesítésnek. A statisztika mégis tele van ilyen esetekkel. Azt viszont látjuk házon belül, hogy a szalonlátogatások és az árajánlat-kérések száma miként alakul. Ezek alapján erőteljes visszaesést tapasztalunk. Ha nem történik valami rendkívüli, nagy változás, ez egy lefelé tendáló piac lehet” – közölte a Világgazdasággal Simon Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki igazgatója, igazgatósági tagja. Az óbudai székhelyű társaság az országban egyedüliként 19 márkakereskedéssel és 24 márkaszervizzel rendelkezik.

A kép megtévesztő, a Duna Autónál nem csak férfiak vásárolnak.

Fotó: Horváth Dávid / Duna Autó Zrt. Facebook

A hazai újautó-piacon a tavalyi 111 524 után idén 100 ezres darabszámot prognosztizál a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE), bár a februári salesadatok ennél jóval kedvezőbb kilátásokat mutatnak: a 9747 új regisztráció mindenesetre nem arra enged következtetni, hogy az év eleje milyen jól sikerült a kereskedéseknek, hanem sokkal inkább rávilágít az iparág kétarcúságára. A múltban kötött szerződések ugyanis ezúttal is torzítják a képet.

A szakember szerint a kialakult helyzetért elsősorban a „rezsidémon” a felelős, amely mindenki életébe beférkőzött:

Itt van például a mi esetünk: amíg 2021-ben a Duna Autó éves gázköltsége 24 millió forint volt, addig tavaly novemberben csak az egyhavi számlánk rúgott 29 millióra. Ezt a 11-szeres kiadást pedig nekünk is be kell építenünk az árainkba.

Simon hozzátette, a nyugati országokhoz képest még így is olcsóbbak voltunk, de ez a különbség az ingadozó euró-forint árfolyam miatt mára eltűnt, ráadásul a gyártók sem az olyan kis árréssel működő piacokat preferálják, mint a miénk, így történhetett meg, hogy némely modellre egy-másfél évet kellett várni.

„Manapság nagyon sok importőr veszteséget termel, a költségoptimalizáció jegyében több márka – például a Fiat, a Citroën, a Nissan vagy a Peugeot – magán-importtevékenységbe fogott. Miután mindenki emelt, eljutottunk oda, hogy már nemcsak bruttóban, hanem nettóban is közelítünk a nyugati árakhoz, sőt a 27 százalékos áfatartalom miatt sokszor drágábbak is vagyunk náluk” – jelentette ki a műszaki igazgató, hozzátéve, itthon manapság 20-30 százalékkal kell többet fizetni egy új kocsiért, mint korábban.

Simon Péter úgy véli, a zsugorodó magyar autópiacon a legmélyebb sebet a kamatkörnyezet ejtette: noha még mindig vannak kedvező importőri finanszírozási lehetőségek magánfogyasztók részére, de a 9 százalékos THM 60-80 százalékos önerővel és nyolcéves törlesztéssel szinte a lehetetlen kategóriába tartozik.

Egy átlagos Skoda Octaviáért 2022-ben 30 százalékos önerővel, ötéves finanszírozással 165-185 ezer forintot kellett törleszteni havonta. Ez az összeg 2023-ban már 224 és 240 ezer forint között van.

„A különbség jól érzékelhető, és ha ehhez még hozzávesszük az inflációt meg az ugyancsak elszálló rezsikiadásokat, akkor megérthetjük, hogy mivel néz szembe a lakosság” – folytatta a szakember, aki a szintén dráguló biztosításokat logikus lépésként jellemezte, mivel az alkatrészeknél is végbement egy 25-30 százalékos áremelkedés.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akik most vásárol hitelre Skoda Octaviát.

Fotó: Török János / Délmagyarország

Ezeken kívül a szolgáltatások óradíjai is jócskán emelkedtek, a Duna Autó fényezőinél például 41 százalékkal, aminek leginkább a kamrák és az előkészítő műhelyek energiaigénye az oka.

„A korábbi óradíjunknak a 80 százalékát az új energiaköltség tenné ki, az pedig szimplán matematika, hogy a maradék 20 százalék nem fedte volna le a munkabért és az egyéb költségeket. Egy jó minőségű fényezőkabin egyébként is 60-80 millió forint. Minden cég azért alakult, hogy profitot termeljen, mi is szeretnénk fennmaradni” – hangsúlyozta.

Simon úgy gondolja, hogy az árgarancia megszüntetése a potenciális autóvásárlókban kételyeket ébresztett. Hiszen olyan kérdésekre nem kaptak pontos választ, hogy mikor érkezik meg és mennyibe fog kerülni a kocsijuk, illetve fel lesz-e szerelve a kért extrákkal.

„A hangulat viszont azért sem drámai, mert remélhetőleg hamarosan megszabadulunk a rezsidémontól, miközben a készletezések is elindultak, azaz van már több olyan autó, amelyiknek ismerjük a teljes árát, és tudjuk, mi van benne. Optimizmusra adhat még okot az is, hogy finanszírozási oldalon elindultak a törekvések a 18 százalékos THM visszaszorítására” – vázolta fel a kilátásokat Simon Péter, aki azt is elmondta, hogy a Duna Autó ugyan 112 ezres újautó-piaccal kalkulál idén, ám ő a 120 ezrest sem tartja kizártnak, amiben szerepet játszhat a kínai márkák hazai térhódítása.

Arra a kérdésre pedig, hogy Magyarországon jelenleg ki engedhet meg magának új kocsit, a szakember így felelt: „Nálunk jellemzően a 40 feletti középosztálybeliek, de férfidominanciáról egyáltalán nem beszélhetünk a mi esetünkben, mert majdnem ugyanannyi női vevőink van, talán 6 százalék az eltérés a két nem között.”