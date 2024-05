Ilyen még nem volt: előbb a bank, most a magyar rendőrség kapott BYD-t

A K&H Bank után a magyar rendőrség is a Szegedre tartó kínai elektromosautó-gyártó modelljével robog majd. A Total Car fotósa megörökített egy immár „harcidíszben” pompázó BYD-rendőrautót. A középkategóriás Atto 3-at Yuan Plus néven kezdték el forgalmazni Kínában még 2022 első felében, Magyarországon jelenleg 14-15 millió forintos áron kapható. A tisztán elektromos jármű modern, minőségi a dizájnja, crossover-jellegű és 7,3 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer per órás sebességre.

2024.05.23. 20:57 | Szerző: Nagy Péter

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt nemrégiben, BYD-modellekkel gyarapodott a K&H Bank gépparkja. Úgy látszik, a magyarországi pénzintézet után újabb „nagy halat” fogott ki magának a Szegedre tartó elektromosautó-gyártó. A kínai márka Atto 3-sát az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) székháza előtt kapta lencsevégre a Total Car autós portál fotósa. BYD Atto 3: modern, minőségi a dizájnja, crossover-jellegű és tisztán elektromos A poszt szerint egyelőre egy példányról van szó, de később egy másik villanyos kocsi is szolgálatba áll. A középkategóriás BYD Atto 3-at Yuan Plus néven kezdték el forgalmazni Kínában még 2022 első felében, a nemzetközi piacokon 2023-ban jelent meg, tavaly szeptemberben már több mint 500 ezer darabot adtak el belőle. Az ára Magyarországon 14-15 millió forint között mozog. A Világgazdaság által is letesztelt Atto 3 nagyon modern,

minőségi a dizájnja,

crossover-jellegű, és

mivel tisztán elektromos, így kívül-belül is nagyon alacsony zajszinttel üzemel. A BYD Atto 3 ára Magyarországon 14-15 millió forint között mozog (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság) GPS-alapú elektronika szabályozza a végsebességet A gyártó szerint olyan kivételes vezetési és utazási élményt nyújt, amelyet egyik belső égésű motorral hajtott jármű sem tud felülmúlni. A 150 kW-os motor nagy sebességet, nagy nyomatékot és erőteljes indítási gyorsulást biztosít a számára. Kulcs nélkül, a távirányítót a zsebben tartva is kinyithatjuk, zárhatjuk. A csomagtartója 440 literes. Az európai előírásoknak megfelelő eseményadat-rögzítő (EDR) rendszerrel szerelték fel. Az EDR főleg ütközéskor vagy ütközésközeli helyzetekben (például a légzsák felfúvódásakor vagy egy út menti akadálynak ütközéskor) rögzít adatokat, hogy segítsen megérteni a kocsi rendszerének működését. A 15,6 colos képátmérőjű monitor képe nemcsak szép, de gyors, ráadásul forgatható is. A váltó olyan, mint a repülőgépekben a teljesítményszabályozó kar. Az autó 7,3 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer per órás sebességre. A végsebességet GPS-alapú elektronika szabályozza, ami 160 km per óra alatt van. Ez a BYD-modell 7,3 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer per órás sebességre (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság) Töltés: 10-ről 80 százalékra 40 perc alatt A kezelőfelület alapját az Android operációs rendszer adja, a kamerarendszere 360 fokos körpanorámát nyújt. Az egyenáramú (DC) töltés esetén a gyári specifikáció szerint 88 kW a töltőáram maximuma, ami lehetővé teszi, hogy 10-ről 44 perc alatt feltöltsük 80 százalékra. Az adaptív tempomat és a sávtartás kombinálásával kettes szintű önvezetést is kínál, ráadásul hangvezérléssel ellátott. A 15,6 colos képátmérőjű monitor képe szép, gyors és forgatható is (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság) A BYD Atto 3 beszerzésével kapcsolatban a Világgazdaság megkereste az ORFK-t. Ahogy választ kapunk a rendőrségtől, frissítjük a cikkünket.