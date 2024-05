Ádáz harc dúl az elektromos töltők előtti helyekért New Yorkban

A brooklyni Stephanie Doba egy szürke Tesla Model Y volánja mögött ülve telefonjával beütötte egy Toyota Camry márkáját, modelljét és rendszámát New York illegális parkolást bejelentő online űrlapjába – számolt be egy különös jelenségről a Bloomberg.

A töltők kihelyezése alapos tervezést igényel / Fotó: Hans Lucas via AFP

A probléma leírását kérve a hangalapú szöveges üzenettel válaszol:

benzines autó parkol az elektromos járművek töltőállomásánál.

Doba becslése szerint legalább tíz ilyen bejelentést tett, mióta New York három évvel ezelőtt felállított elektromos töltőket Park Slope-i otthona közelében. A nő egyfajta önjelölt őrzőként néhány naponta elgyalogol a fákkal szegélyezett utcába, ahol a nyilvános csatlakozókat telepítették, csak azért, hogy ellenőrizze, hogy nem foglalják el a helyeket benzines autók, azaz hivatalosan: nem blokkolják-e a járdaszéli töltőket belső égésű autók.

Soha nem marad ott, hogy megnézze, a panaszai miatt kap-e bírságot az illegális parkoló, de úgy véli, hogy elegendő bejelentés meggyőzheti a várost, hogy fokozza a szigort.

Egyre több az elektromos töltő New Yorkban

New York városvezetése bejelentette, hogy 2030-ig telepít 40 ezer darab elektromos csatlakozót, amelyek körülbelül négy-nyolc óra alatt képesek teljesen feltölteni egy elektromos autót. Azt is közölték, hogy emellett közel hatezer darab gyorstöltőt tervez még kihelyezni. Az amerikai energiaügyi minisztérium adatai szerint jelenleg mintegy 2200 nyilvános konnektor van városszerte, ezek 10 százaléka gyorstöltő. Az egyenlőtlen eloszlás azt jelenti, hogy még a sérült berendezésekkel vagy az eltömődött helyekkel kapcsolatos ritkán előforduló problémák is gondot okozhatnak.

New York City célja a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának csökkentése, 2050-re tűzték ki a nettó nulla kibocsátást. A város azt is szeretné, ha az újonnan regisztrált járművek húsz százalékát elektromos autók tennék ki. Ennek eléréséhez erős és megbízható töltőhálózatra lesz szükség. Míg az amerikai elektromos autók vezetőinek 80 százaléka otthon tölt, addig a New York-i tulajdonosok mintegy fele utcai parkolásra szorul.

2021-ben a város közlekedési minisztériuma a Consolidated Edison közműszolgáltatóval és a kanadai FLO elektromosautó-töltő céggel együttműködve kísérleti programot indított, hogy száz darab töltőt telepítsenek öt kerületben. Azóta több száz további nyilvános töltőt telepítettek magánvállalkozások, köztük a Tesla.

Mégis lassan haladnak:

A hálózati korlátozások, a közösségi hozzájárulás követelményei és a járdák melletti terület felhasználása mind befolyásolják, hogy hány töltőt lehet telepíteni, és hol.

Az olyan városok, mint New York, legalább száz éve építik ki az infrastruktúrájukat, így nem minden hely alkalmas a töltésre – mondta a riportban Travis Allan, az FLO jogi vezetője.

A FLO-nak a járdaszéli töltők telepítéséhez el kellett kerülnie a kerékpársávok, rakodódokkok és tűzcsapok zavarását. A cég munkatársai a lakosokkal és a városi tanács tagjaival is egyeztettek a legjobb és legkevésbé zavaró helyszínekről. Allan szerint a vállalat rengeteg negatív visszajelzést kapott a New York-iaktól, akik szerint nincs elég töltőállomás, de büszke az FLO által a városban eddig telepített töltők 99,9 százalékos üzemidejére.

Sara Rafalson, az EVgo politikai és külső ügyekért felelős ügyvezető alelnöke szintén a kapacitáshiányt nevezte visszatérő kihívásnak New Yorkban. A kormányzati ösztönzőkben rejlő lehetőségekkel kapcsolatban azonban optimista, és rámutatott a New York Állami Közszolgáltatási Bizottság közelmúltbeli 539 millió dolláros emelésére, amely a most 1,24 milliárd dolláros elektromos autókat támogató költségvetését növeli. Ennek a pénznek egy részét a töltőállomások üzemeltetőinek áramárcsökkentésére fordítják. Tavaly a város vezetése azt is bejelentette, hogy 372 millió dollárt kíván fordítani a hátrányos helyzetű közösségekben lévő töltőállomások telepítésére.