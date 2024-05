Egy kínai vállalkozással karöltve fejleszti a legújabb Twingót a Renault, mely a tervek szerint olcsóbb lesz mint 20 ezer euró (7,8 millió forint) – jelentette be a francia autógyártó elektromos részlegének, az Amperenek a szóvivője csütörtökön.

Fotó: AFP

A tervek szerint már két éven belül el is készülhet az olcsó, elektromos Twingo, melyen kínai mérnökök is dolgoznak a fejlesztés lerövidítése és a költségek csökkentése érdekében, de az autó stílusát, dizájnját és a fejlett mérnöki munkát Franciaországban végzik majd, és a gyártást is Európában képzelik el – írja a Reuters.

A Renault a múlt héten szakította meg a tárgyalásokat a Volkswagennel, melynek célja ugyancsak a Twingo megfizethető elektromos változatának létrehozása volt.