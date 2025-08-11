Nawrocki megvétózza a lengyel kormány szélenergiapárti javaslatát

Karol Nawrocki nem fogja aláírni a szélenergia terjedését segítő törvényt az elnök szóvivője szerint, aki erről hétfőn beszélt a PAP lengyel hírügynökségnek. A kormány szerint a törvényre a megújuló energia terjedésének segítése és az áramárak csökkentése miatt is szükség van.

Az energiaárak befagyasztását Nawrocki támogatja, de a szélenergiát nem / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nawrockit az elnökválasztáson támogató Jog és Igazságosság (PiS) nyolcéves uralma alatt akadályokat állított a szélfarmok létesítése elé, a jelenlegi, Donald Tusk vezette kormány azonban lazítana a szabályokon, például azon, hogy lakott területektől mekkora távolságra építhetők szélturbinák, ugyanakkor megtartaná a természetvédelmi területekre vonatkozó szigorú szabályokat – írja a Reuters.

A lakossági energiaárak befagyasztása terén nincs vita

A kormány javaslatában arról is szerepel egy paragrafus, hogy a lakossági energiaárakat az év végéig fagyasszák be. Ezt szóvivője szerint a hivatalába múlt héten beiktatott Nawrocki sem ellenzi, ezért a vétójával párhuzamosan ő is bemutatja saját javaslatát a lakossági energiaárak befagyasztására.

A megújuló energia aránya az áramtermelésben a szélenergia elé gördített akadályok ellenére is nő Lengyelországban,

elsősorban a széntüzelésű erőművek teljesítményét kiváltva ezzel. Azonban ezek jelentősége továbbra is magas az áramtermelésben, ami a szén-dioxid-kibocsátási díjak miatt az áramárak emelkedését is maga után hozta. Tavaly a lengyel áramtermelés közel 30 százaléka származott megújuló forrásokból.