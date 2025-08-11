Széchenyi fürdő, Terror Háza, skybarok – milliárdokat hagynak Budapesten a külföldi fesztiválozók

A Sziget Fesztivál ideje alatt Budapest szálláshelyei minden évben megtelnek, de 2025-ben a növekedés különösen látványos lehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) statisztikái szerint a rendezvény hetében tavaly a szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét adatait, ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett. Utánajártunk, idén mennyit és mire költ egy átlagos fesztiválozó napi szinten a rendezvény helyszínén és a belvárosban.

A Sziget Fesztiválra érkező turisták sokat költenek a fővárosban / Fotó: Vasvári Tamás

A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhetett el tavaly. Ahogy akkor, most is a belső kerületekben költött a fesztiválra érkező turisták zöme, különösen az V., VI. és VII. kerületben, ahol a bárok és éttermek a hét minden napján telt házzal üzemeltek.

Közel 30 ezer forintot költenek napi szinten a Szigeten, még többet a belvárosban

Bár a pontos fogyasztási adatok nehezen mérhetők, a résztvevők beszámolói alapján a külföldi fesztiválozók napi költése tetemes volt. A helyszínen elérhető ételek, italok, ajándéktárgyak és egyéb szolgáltatások összesen 70 euró per fő per nap átlagos kiadást jelentettek, ami mintegy 27 600 forint. Ez egy hatnapos fesztivál esetében 300–600 euró (körülbelül 118–236 ezer forint) személyenként. Ahogy azt megírtuk, egy sör 1750 forint, a tömények ára 2000, míg a koktélok ára 3400 forint vagy afölött jár. A különböző zenekarok rajongói pólói 18 ezer forint körül mozognak.

Az érkezők nagy része nemcsak a fesztivál területén szórakozott: sokan bejárták a város nevezetességeit, éttermekbe jártak és bevásároltak. A Világgazdaság által megkérdezett turisták legtöbbje

a Parlamenthez,

a Városligetbe,

a Széchenyi fürdőbe,

és a Terror Házába látogatott el.

A belvárosban belépőkkel együtt 40-50 ezer forintot költenek, és a fesztivál területén is körülbelül ugyanennyit. Ez az összeg könnyen összejöhet, egy fiatal brit pár elmondta lapunknak, hogy szombaton 30 ezer forintot fizettek a Széchenyi fürdőben a két belépőért, a Terror Házában mintegy 10 ezer forintot költöttek, a jegy mellett kávét is fogyasztottak, majd elmentek az Andrássy úton egy skybarba, ahol 37 ezer forintot költöttek vacsorára és koktélokra. Így ketten közel 80 ezer forintot csengettek ki, de nem sajnálják, mert „megért minden egyes eurót”.