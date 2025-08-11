Rákosrendező: ez okozta a balesetet – megszólalt a MÁV-csoport vezérigazgatója

Emberi mulasztás állhat a múlt heti rákosrendezői vasúti baleset mögött, és nem a nyáron végzett felújítás – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A sérült váltó végleges cseréjét későbbre halasztják, hogy elkerüljék az újabb forgalmi fennakadásokat.
A MÁV-csoport belső vizsgálatának előzetes megállapításai szerint emberi hiba vezetett a rákosrendezői balesethez, amelynek nincs köze a nyáron elvégzett átfogó felújításhoz – mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató. A balesetben egy váltó súlyosan megsérült, javításához pedig egyedi gyártású alkatrész szükséges.
Bár a hiba oka a MÁV-on kívüli, a vezérigazgató elfogadhatatlannak tartja, hogy az utasok a hosszú nyári vágányzár után újabb korlátozásokkal szembesüljenek. Ezért úgy döntött, hogy a végleges alkatrész beépítését későbbre halasztják, az érintett szakaszt pedig ideiglenes folyóvágánnyal pótolják, amely megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.
A váltó környezetében keletkezett károkat – köztük a csatlakozó vágányrészeket és a felsővezetéket – az elmúlt napokban helyreállították, így a munkálatok a vártnál korábban, már ma befejeződnek. A pályaszakasz éjféltől ismét forgalomba kerül.
Az új váltó beépítését egyetlen éjszakai munkával kívánják megoldani, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A hiányzó váltó csak a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, a menetrend szerinti vonatokét nem.
A vezérigazgató jelezte: a felújítás célja a pályaszakasz évtizedes sebességkorlátozásainak felszámolása. Az eredeti tervek szerint szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkákat végeztek volna, de a kialakult helyzet miatt felgyorsítják az ütemet, így a korlátozásokat már a hónap vége előtt megszüntetik.
Már javában zajlik a pálya helyreállítása Rákosrendezőnél
A hétfőn kisiklott mozdony beemelésén egész éjjel dolgoztak a szakemberek. A rákosrendezői vonalon azonban még várhatók fennakadások.
