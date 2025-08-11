Deviza
Rákosrendező, vasúti pálya, vonat, vasút, pályafelújítás gázolás
Hegyi Zsolt
baleset
MÁV-csoport
Rákosrendező

Rákosrendező: ez okozta a balesetet – megszólalt a MÁV-csoport vezérigazgatója

A forgalmat ideiglenes megoldással állítják helyre. A MÁV szerint nem a nyári felújítás, hanem emberi mulasztás okozta a rákosrendezői vasúti balesetet.
VG
2025.08.11., 15:39
Fotó: MÁVINFORM / Facebook

Emberi mulasztás állhat a múlt heti rákosrendezői vasúti baleset mögött, és nem a nyáron végzett felújítás – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A sérült váltó végleges cseréjét későbbre halasztják, hogy elkerüljék az újabb forgalmi fennakadásokat.

A MÁV-csoport belső vizsgálatának előzetes megállapításai szerint emberi hiba vezetett a rákosrendezői balesethez, amelynek nincs köze a nyáron elvégzett átfogó felújításhoz – mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató. A balesetben egy váltó súlyosan megsérült, javításához pedig egyedi gyártású alkatrész szükséges.

Ideiglenes megoldások a rákosrendezői vasúti baleset után

Bár a hiba oka a MÁV-on kívüli, a vezérigazgató elfogadhatatlannak tartja, hogy az utasok a hosszú nyári vágányzár után újabb korlátozásokkal szembesüljenek. Ezért úgy döntött, hogy a végleges alkatrész beépítését későbbre halasztják, az érintett szakaszt pedig ideiglenes folyóvágánnyal pótolják, amely megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

A váltó környezetében keletkezett károkat – köztük a csatlakozó vágányrészeket és a felsővezetéket – az elmúlt napokban helyreállították, így a munkálatok a vártnál korábban, már ma befejeződnek. A pályaszakasz éjféltől ismét forgalomba kerül.

 

Az új váltó beépítését egyetlen éjszakai munkával kívánják megoldani, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A hiányzó váltó csak a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, a menetrend szerinti vonatokét nem.

A vezérigazgató jelezte: a felújítás célja a pályaszakasz évtizedes sebességkorlátozásainak felszámolása. Az eredeti tervek szerint szeptember végéig éjszakánként váltó- és vágány-utószabályozási munkákat végeztek volna, de a kialakult helyzet miatt felgyorsítják az ütemet, így a korlátozásokat már a hónap vége előtt megszüntetik.

Már javában zajlik a pálya helyreállítása Rákosrendezőnél

A hétfőn kisiklott mozdony beemelésén egész éjjel dolgoztak a szakemberek. A rákosrendezői vonalon azonban még várhatók fennakadások.

 

