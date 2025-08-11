Trump kifogta a szelet az Orsted vitorlájából, tőkeemelésre kényszerül a dán óriáscég

A dán Orsted szélenergia-hasznosító óriásvállalat részvényárfolyama összeomlott a Donald Trump amerikai elnök által kikukázott klímabarát fejlesztések miatt. Az olajlobbi támogatását élvező elnök január közepi hivatalba lépését követő egyik első intézkedésével visszavonta a part menti szélerőműparkok létesítési engedélyét, amelyeket az Egyesült Államok előző vezetése az energiafüggetlenség és a zöldátállás jegyében támogatott.
Trump azzal érvelt, hogy a beruházások veszélyeztetik a bálnák és a madarak életét, és amúgy is drágák. Az igaz, hogy a visszatérő elnök már a kampány során savazta ezeket a beruházásokat, így a projektgazdákat olyan nagy meglepetésként nem érhette a támogatások és az engedélyek visszavonása, ami financiálisan viszont több projektet is ellehetetlenített, köztük az Orstedét is, amely az iparág legnagyobb szereplői közé tartozik.
A dán társaság most 9,4 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést jelentett be, hogy veszteségeit fedezze, és folyamatban lévő beruházásait garantáltan folytatni tudja. A hírre a cég koppenhágai tőzsdén jegyzett árfolyama 29 százalékkal zuhant, a kezdeti sokk enyhülésével délre 26 százalékosra mérséklődött a mínusz, de ez így is kilencéves mélypont.
A 60 milliárd dán koronás tőkeemelés mértéke annak fényében különösen riasztónak hat, hogy az Orsted részvényárfolyam alapján számított piaci értéke a pénteki tőzsdezárás idején 130 milliárd korona volt, azaz 21,12 milliárd dollár. Négy évvel ezelőtt még 93 milliárd dolláros történelmi csúcsra bonthattak pezsgőt a dánok. A legutóbbi adatok szerint egyébként
a világ 1026. legértékesebb vállalatának számítanak, bár vesszőfutásukra jellemző, hogy mára már az OTP Bank is hat hellyel megelőzi őket.
A Jefferies elemzői jegyzetében azt írta, hogy bár a tőkebevonás segít csökkenteni a vállalat mérlegében megmutatkozó kockázatokat, a részvények rövid távú felhígulása jelentős mértékűnek nevezhető.
Maga a szélenergia-iparág és benne az Orsted is rendkívüli helyzetbe sodródott az Egyesült Államokban tapasztalható kedvezőtlen piaci fejlemények, az elmúlt évek makrogazdasági és ellátási lánccal kapcsolatos problémái miatt
– ismerte el Rasmus Errboe vezérigazgató. Az elmúlt években az egekbe szökő infláció és az elszabadult logisztikai költségek jelentették a fő problémát a tengeri szélerőműipar számára, melyet Trump politikai döntéseivel csak súlyosbított, s a folyamatnak egyelőre nem látni a végét.
Legfontosabb részvényesei ugyanakkor kiállnak az Orsted mellett. A dán kormány már jelezte, hogy a tőkeemelésből kiveszi a részét úgy, hogy az 50,1 százalékos többségi tulajdona megmaradjon. A norvég, szintén állami hátterű energetikai óriás, az Equinor pedig közölte, hogy megkezdték a tőkeemelési javaslat értékelését, s aligha kérdéses, hogy vállalják a maguk részét, ami ebben az esetben 10 százalék.
Igaz náluk is új szelek fújnak, a múlt hónapban közel egymilliárd dolláros leírást kellett végrehajtaniuk az amerikai tengeri szélerőmű-portfóliójukon a büntetővámok és a nyomukban járó piaci bizonytalanságok miatt.
Trumpék áprilisban elrendelték, hogy az Equinor állítsa le a New York partjainál található, minden engedély birtokában megkezdett 5 milliárd dolláros tengeri szélerőműparkjának építését, sokkolva ezzel a teljes iparágat. A rendeletet azonban a következő hónapban indoklás nélkül visszavonták, így a 30 százalékos készültségi fokon álló beruházás folytatódhatott, átadása 2027-ben várható, tehát még Trump elnöksége alatt.
Az Orsted azon tulajdonosai helyére, akik nem kívánnak részt venni a tőkeemelésben, belép a Morgan Stanley & Co International, hogy teljes mértékben garantálja a részvénykibocsátás sikerét. A részletek és a jegyzési ár egyelőre nem publikus. Az Orsted az amerikai piac bizonytalanságát látva leállította a New York partjainál fejlesztés alatt álló Sunrise szélerőműprojektjének tervezett részleges értékesítését, viszont folytatja
tengeri szélerőműparkjaiban lévő részesedések terv szerinti értékesítését. Emellett megkezdte európai szárazföldi szélerőmű-üzletágának eladását, amely várakozásai szerint több mint 35 milliárd koronás bevételt hozna.
Rasmus Errboe szerint a részvénykibocsátásból származó bevétel erősíteni fogja az Orsted tőkeszerkezetét, és finanszírozni lehet vele a jelenleg építés alatt álló 8,1 gigawattos tengeri szélerőműprojektek 2027-ig történő befejezését. Egyúttal közölte, hogy a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti korrigált eredményük (EBITDA) az idei első fél évben 9 százalékkal nőtt az előző évihez képest, elérve a 13,9 milliárd koronát. A nettó nyereség 8,4 milliárd korona volt.
A cég a frissen publikált gyorsjelentésében fenntartotta az egész éves előrejelzését, amely 25-28 milliárd koronás korrigált EBITDA-t és 50-54 milliárd koronás bruttó beruházást tartalmaz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.