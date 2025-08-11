Trump kifogta a szelet az Orsted vitorlájából, tőkeemelésre kényszerül a dán óriáscég

A dán Orsted szélenergia-hasznosító óriásvállalat részvényárfolyama összeomlott a Donald Trump amerikai elnök által kikukázott klímabarát fejlesztések miatt. Az olajlobbi támogatását élvező elnök január közepi hivatalba lépését követő egyik első intézkedésével visszavonta a part menti szélerőműparkok létesítési engedélyét, amelyeket az Egyesült Államok előző vezetése az energiafüggetlenség és a zöldátállás jegyében támogatott.

Trump a part menti szélerőművek ádáz ellensége, ezt már az Orsted is tudja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Trump azzal érvelt, hogy a beruházások veszélyeztetik a bálnák és a madarak életét, és amúgy is drágák. Az igaz, hogy a visszatérő elnök már a kampány során savazta ezeket a beruházásokat, így a projektgazdákat olyan nagy meglepetésként nem érhette a támogatások és az engedélyek visszavonása, ami financiálisan viszont több projektet is ellehetetlenített, köztük az Orstedét is, amely az iparág legnagyobb szereplői közé tartozik.

Tőkeemelésre szorul az Orsted, szakad az árfolyam

A dán társaság most 9,4 milliárd dollárnak megfelelő tőkeemelést jelentett be, hogy veszteségeit fedezze, és folyamatban lévő beruházásait garantáltan folytatni tudja. A hírre a cég koppenhágai tőzsdén jegyzett árfolyama 29 százalékkal zuhant, a kezdeti sokk enyhülésével délre 26 százalékosra mérséklődött a mínusz, de ez így is kilencéves mélypont.

A 60 milliárd dán koronás tőkeemelés mértéke annak fényében különösen riasztónak hat, hogy az Orsted részvényárfolyam alapján számított piaci értéke a pénteki tőzsdezárás idején 130 milliárd korona volt, azaz 21,12 milliárd dollár. Négy évvel ezelőtt még 93 milliárd dolláros történelmi csúcsra bonthattak pezsgőt a dánok. A legutóbbi adatok szerint egyébként

a világ 1026. legértékesebb vállalatának számítanak, bár vesszőfutásukra jellemző, hogy mára már az OTP Bank is hat hellyel megelőzi őket.

A Jefferies elemzői jegyzetében azt írta, hogy bár a tőkebevonás segít csökkenteni a vállalat mérlegében megmutatkozó kockázatokat, a részvények rövid távú felhígulása jelentős mértékűnek nevezhető.

Maga a szélenergia-iparág és benne az Orsted is rendkívüli helyzetbe sodródott az Egyesült Államokban tapasztalható kedvezőtlen piaci fejlemények, az elmúlt évek makrogazdasági és ellátási lánccal kapcsolatos problémái miatt

– ismerte el Rasmus Errboe vezérigazgató. Az elmúlt években az egekbe szökő infláció és az elszabadult logisztikai költségek jelentették a fő problémát a tengeri szélerőműipar számára, melyet Trump politikai döntéseivel csak súlyosbított, s a folyamatnak egyelőre nem látni a végét.