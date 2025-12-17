Deviza
Forradalmi motorokat fejleszthetett ki a BYD, ezzel maga mögé utasíthatja az egész világot

A BYD olyan innovációkat szabadalmaztatott, amelyek nemcsak a tisztán elektromos, hanem a hibrid hajtásláncok számára is jelentős fejlődést hozhatnak.
Világgazdaság
2025.12.17, 09:10
Frissítve: 2025.12.17, 09:33

Az Origo arról ír, hogy a BYD jelentős technológiai előrelépést tett a változtatható mágneses fluxusú állandómágneses szinkronmotorok fejlesztésében – erre utal, hogy a Kínai Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatala a cég négy, ehhez kapcsolódó szabadalmát is nyilvánosságra hozta. Ezek olyan műszaki megoldásokat ismertetnek, amelyek a rotor mágneses fluxusának szabályozásával széles fordulatszám-tartományban javítják a motor hatásfokát.

BYD
A BYD jelentős technológiai előrelépést tett a motorok fejlesztésében / Fotó: Aleksander Kalka

Előzhet a BYD a motorfejlesztésben

A változtatható mágneses fluxusú állandómágneses szinkronmotor, vagyis a VF-PMSM, alapvetően eltér a hagyományos állandómágneses motoroktól. Az E-cars.hu cikke szerint a BYD-szabadalmai konkrét, gyakorlati megvalósításokat mutatnak be a VF-PMSM technológiára. 

Bár a BYD 2025-ben több, elektromos motorokhoz és hajtásrendszerekhez kapcsolódó szabadalmat is közzétett, jelenleg nincs nyilvános információ arról, hogy a VF-PMSM technológia már sorozatgyártásban vagy kísérleti járművekben megjelent volna.

Az elektromos és más új energiás járművek esetében a VF-PMSM technológia nagyobb hatótávot, kiszámíthatóbb energiafelhasználást és hatékonyabb akkumulátorkihasználást kínálhat. Az új fejlesztés további előnyeiről itt olvashat.

