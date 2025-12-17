Deviza
Amerikai rakétára pattant a 4iG, jegybanki kommunikáció gyengíti a forintot

A hazai blue chipek közül csak a Mol mutat erőt. De a mostani bizonytalan nemzetközi hangulatban kedvezőnek mondható a pesti parkett startja. A 4iG emelkedését az amerikai rakétaüzlet segíti. Míg a forint belereccsent a kamatdöntés utáni kommentárokba.
Faragó József
2025.12.17, 09:18
Frissítve: 2025.12.17, 09:30

A BUX 110 145 pont közelében nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. A magyar deviza piacán meredek forintgyengülés indult.

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában emelkednek a fontosabb indexek

Tegnap a tengerentúlon a széles piacot leképező S&P 500 negyed százalékot csúszott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kétharmad százalékot esett, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite pedig negyedszázalékos emelkedéssel zárt.

Ma hajnalban Ázsiában is vegyes volt a hangulat, de a fontosabb indexek felfelé tartottak: a hongkongi Hang Seng majd 1 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel másfél százalékot, míg a japán Nikkei negyed százalékot kapaszkodott. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek iránykereséssel, enyhe emelkedéssel kezdhetik a mai kereskedést.

Pesti parkett: kilőtt a 4iG, pattant a Mol

Gyengíti a forintot a jegybanki kommunikáció

Gyengült a forint az MNB kamatdöntését követő üzenetekre. A kommunikációs változás már tegnap enyhe forintgyengülést okozott, az euró-forint megérkezett az 50 napos mozgóátlaghoz, amely jelenleg 385,57-nál képez fontos ellenállást, felette pedig az április óta tartó csökkenő trend felső trendvonala rajzolódik 386,50 közelében.

Ma tőzsdenyitás előtt meredek forintgyengülés indult.

Az euró-forint 386,65 fölé szúrt, keményen áttörve az 50 napos mozgóátlagot, s elérkezve a következő ellenálláshoz. Ezután 386,55 közelében nyitott. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,6976 +0,31%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A legutóbbi jegyzőkönyvben a jegybanki döntéshozók már jelezték, hogy a decemberi inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából

– írják reggeli jegyzetükben az Equilor elemzői. Várható volt – teszik hozzá –, hogy az inflációs prognózist csökkentik, így sejthető volt, hogy valamilyen változás jöhet, vagy annak előkészítése indulhat meg a jegybanki kommunikációban. A mostani kommunikáció természetesen nem jelenti automatikusan a kamatvágási ciklus előkészítését, de 

mindenképpen elmozdulás a korábbi szigorú hangvételtől. 

Feltűnő, hogy Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a Bloomberg arról írt a magyar kamatdöntés napján, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza. A Bank of America stratégái szerint a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak, míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választáson az ellenzék győzelmére fogadva. 

