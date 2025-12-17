Deviza
EUR/HUF386,7 +0,31% USD/HUF329,82 +0,53% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF91,7 +0,21% RON/HUF75,94 +0,32% CZK/HUF15,87 +0,05% EUR/HUF386,7 +0,31% USD/HUF329,82 +0,53% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF91,7 +0,21% RON/HUF75,94 +0,32% CZK/HUF15,87 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 601,05 -0,15% MTELEKOM1 794 +0,78% MOL2 884 +1,18% OTP34 500 -0,29% RICHTER9 720 -1,39% OPUS554 -0,18% ANY7 020 +1,14% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 107,12 -0,21% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 419,33 +0,23% BUX109 601,05 -0,15% MTELEKOM1 794 +0,78% MOL2 884 +1,18% OTP34 500 -0,29% RICHTER9 720 -1,39% OPUS554 -0,18% ANY7 020 +1,14% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 107,12 -0,21% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 419,33 +0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bankszféra
bank
folyószámla
ingyenes készpénzfelvétel
atm
készpénz

Hivatalos: megváltozik Magyarországon az ingyenes készpénzfelvétel, kihirdették az összes részletet – megvan a pontos dátum, mikor lép életbe

Hivatalossá vált, hogy februártól havi 300 ezer forintra nő az ingyenes bankkártyás készpénzfelvétel összeghatára. Ez lendületet adhat a lakossági készpénzfelhalmozásnak és egyben növeli a bankrendszer költségeit is.
VG
2025.12.17, 09:05
Frissítve: 2025.12.17, 10:46

Kihirdették a vonatkozó jogszabályt, így most már biztos, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.

szb20081010_6686 készpénz
Februártól havi 300 ezer forintra nő az ingyenes bankkártyás készpénzfelvétel összeghatára / Fotó: Székelyhidi Balázs

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy 

a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá.

A szakértők szerint erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon.

A Magyar Bankszövetség bírálta a módosítást, mivel a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1350 forint tranzakciós illeték helyett 2700 forintot kell befizetnie havonta folyószámlánként. A pénzintézetek a költségnövekedést pedig átháríthatják a lakosságra.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását. A harmadik negyedévben összesen 2346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: az előbbi 85,7 millió darabra, az utóbbi pedig 9029 milliárd forintra – mutatott rá a pénzügyi lap

Emelkedhet a lakossági készpénzállomány

A készpénzfelvételi limit duplázódása nyomán a háztartásoknál lévő készpénz állományának növekedése is felgyorsulhat Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint. 

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a harmadik negyedév végén valamivel több mint 7300 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, 6,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Mivel a szektor pénzügyi eszközeinek teljes állománya 9,2 százalékkal gyarapodott ugyanezen időszak alatt, a készpénz súlya 6,5-ről 6,4 százalékra csökkent a teljes portfólión belül.

Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen 

a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról. 

Ebbe a csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, ám a számlaforgalmuk havi néhány tranzakcióra korlátozódik.

Digitális forradalom ide vagy oda – jön a dupla ingyenes készpénzfelvétel. De tényleg kérte ezt valaki?

Változik a készpénz világa Magyarországon: egyre többen választják a digitális fizetést. Miközben a mobilbank és az azonnali utalások terjednek, az ingyenes készpénzfelvétel a lakosság egy részének továbbra is fontos kérdés marad.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu