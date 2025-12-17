Hivatalos: megváltozik Magyarországon az ingyenes készpénzfelvétel, kihirdették az összes részletet – megvan a pontos dátum, mikor lép életbe
Kihirdették a vonatkozó jogszabályt, így most már biztos, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.
A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy
a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá.
A szakértők szerint erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.
A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon.
A Magyar Bankszövetség bírálta a módosítást, mivel a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1350 forint tranzakciós illeték helyett 2700 forintot kell befizetnie havonta folyószámlánként. A pénzintézetek a költségnövekedést pedig átháríthatják a lakosságra.
A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását. A harmadik negyedévben összesen 2346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.
Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: az előbbi 85,7 millió darabra, az utóbbi pedig 9029 milliárd forintra – mutatott rá a pénzügyi lap
Emelkedhet a lakossági készpénzállomány
A készpénzfelvételi limit duplázódása nyomán a háztartásoknál lévő készpénz állományának növekedése is felgyorsulhat Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a harmadik negyedév végén valamivel több mint 7300 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, 6,3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Mivel a szektor pénzügyi eszközeinek teljes állománya 9,2 százalékkal gyarapodott ugyanezen időszak alatt, a készpénz súlya 6,5-ről 6,4 százalékra csökkent a teljes portfólión belül.
Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen
a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról.
Ebbe a csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, ám a számlaforgalmuk havi néhány tranzakcióra korlátozódik.
Digitális forradalom ide vagy oda – jön a dupla ingyenes készpénzfelvétel. De tényleg kérte ezt valaki?
Változik a készpénz világa Magyarországon: egyre többen választják a digitális fizetést. Miközben a mobilbank és az azonnali utalások terjednek, az ingyenes készpénzfelvétel a lakosság egy részének továbbra is fontos kérdés marad.