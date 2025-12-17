Hivatalos: megváltozik Magyarországon az ingyenes készpénzfelvétel, kihirdették az összes részletet – megvan a pontos dátum, mikor lép életbe

Kihirdették a vonatkozó jogszabályt, így most már biztos, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.

Februártól havi 300 ezer forintra nő az ingyenes bankkártyás készpénzfelvétel összeghatára / Fotó: Székelyhidi Balázs

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy

a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá.

A szakértők szerint erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon.

A Magyar Bankszövetség bírálta a módosítást, mivel a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1350 forint tranzakciós illeték helyett 2700 forintot kell befizetnie havonta folyószámlánként. A pénzintézetek a költségnövekedést pedig átháríthatják a lakosságra.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását. A harmadik negyedévben összesen 2346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: az előbbi 85,7 millió darabra, az utóbbi pedig 9029 milliárd forintra – mutatott rá a pénzügyi lap