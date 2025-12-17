Álmatlan éjszakáinkon érdemes bitcoint vásárolni, elképesztő nyereséget vághatunk zsebre

Egy befektetési alap bitcoinhoz kötött eszközökkel kereskedne, ám ezt nem a hagyományos módon, az amerikai értéktőzsde megszokott nyitvatartási idejében, hanem éjszaka tenné, miközben a Wall Street alszik – írja az Origo.

Éjszaka is lehet majd bitcoinnal kereskedni / Fotó: Aricancaner / Shutterstock

A Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF célja, hogy bitcoinhoz kötött pénzügyi eszközöket vásároljon az amerikai pénzpiacok zárása után, majd ezeket a pozíciókat a piacok újranyitása előtt lezárja.

Busás nyereséget kínál a bitcoinnal való éjszakai kereskedés

A CNBC arra is kitér, hogy az alap nem tartana közvetlenül bitcoint, ehelyett eszközértékének legalább 80 százalékát derivatívákkal, ETF-ekkel, ETP-kel és opciókkal való kereskedésre fordítaná, vagyona körülbelül ötödét pedig amerikai állampapírokban tartaná. Stratégiájuk alapja annak kihasználása, hogy a bitcoinnal való kereskedésből sokszor hatalmas nyereséget lehet realizálni a tőzsdei nyitvatartási idő után.

Ezt az elméletet alátámasztják, a Bespoke Investment Group vagyonkezelő adatai, amelyek szerint az a befektető, aki az amerikai piacok hivatalos zárása után vásárolta volna az iShares Bitcoin Trust ETF-eket, majd a következő nyitáskor adta volna el azokat, 2024 januárja óta már 222 százalékos nyereséget ért volna el. Az a befektető viszont, aki a nyitáskor vásárolta volna ezeket az eszközöket, és záráskor adta volna el, ugyanezt az időszakot 40,5 százalékos veszteséggel zárta volna.