megállapodás
lockheed martin
4iG

Magyarországra jönnek az Ukrajnában rettegett rakétavetők, a 4iG amerikai óriással kötött alkut

A megállapodás keretet teremt a NATO-kompatibilis, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek – köztük a HIMARS rendszer – integrációjához szükséges ipari háttér kialakításához.
Andor Attila
2025.12.17, 09:56
Frissítve: 2025.12.17, 10:16

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint hatvan ország stratégiai partnere.

A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi. 

A vállalat nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS,

amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

megállapodás
Az amerikai Lockheed Martin céggel kötött megállapodást a 4iG – akár a HIMARS gyártásában is részt vehetnek / Fotó: Anadolu via AFP

A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra,

a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban. A megállapodás egy közös végrehajtó-irányító bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.

A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.

Fontos előrelépés a hazai iparnak

„A Lockheed Martin a harctéri körülmények között bizonyított, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi megoldásaival hozzájárul a NATO és Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez. Ez a partnerség is megerősíti elkötelezettségünket, hogy támogassuk európai szövetségeseinket ipari képességeik fejlesztésében, stratégiai céljaik elérésében és NATO-vállalásaik teljesítésében” – mondta Paula Hartley, a Lockheed Martin Tactical Missiles alelnöke.

A 4iG közleménye szerint 

az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmi ipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. 

Ez az első együttműködés, amelyet a 4iG SDT egy amerikai védelmi nagyvállalattal, a Lockheed Martinnal indít el, egyben fontos előrelépés a hazai védelmi és ipari képességek fejlesztésének területén. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.

Már nyitottak a védelmi ipar felé 

Ahogy korábban megírtuk, a Northrop Grumman vállalattal működik együtt a következő generációs védelmi rendszerek területén a magyar cég. A 4iG az Apex Technolgy vállalattal egy európai műholdas tömeggyártási modell kialakításáról is előzetes megállapodást kötött.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén – jelentette be kedd este a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményében a 4iG. 

A tájékoztatás szerint a felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.

A közleményben kiemelték, hogy a 4iG SDT előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén.

