Deviza
EUR/HUF386,7 +0,31% USD/HUF329,82 +0,53% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF91,7 +0,21% RON/HUF75,94 +0,32% CZK/HUF15,87 +0,05% EUR/HUF386,7 +0,31% USD/HUF329,82 +0,53% GBP/HUF439,75 -0,18% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF91,7 +0,21% RON/HUF75,94 +0,32% CZK/HUF15,87 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 610,34 -0,14% MTELEKOM1 794 +0,78% MOL2 884 +1,18% OTP34 500 -0,29% RICHTER9 720 -1,39% OPUS554 -0,18% ANY7 020 +1,14% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 107,12 -0,21% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 419,25 +0,23% BUX109 610,34 -0,14% MTELEKOM1 794 +0,78% MOL2 884 +1,18% OTP34 500 -0,29% RICHTER9 720 -1,39% OPUS554 -0,18% ANY7 020 +1,14% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 107,12 -0,21% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 419,25 +0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
GDP
Románia
Drakula
fejlesztés

Eurómilliárdokat várnak Drakulától tíz év alatt, gigaprojektet indítanak a nevével

Egymilliárd euróból valósulna meg Romániában, Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá. A modellezések alapján a Drakula Land nevű élménypark a megnyitását követő évtizedben 5 milliárd euróval járulhat hozzá Románia GDP-jéhez.
VG
2025.12.17, 08:55
Frissítve: 2025.12.17, 09:52

A Bukarest mellett megvalósuló, ősvámpír témájú mega-üdülőfalu ihletője a Drakula alakja iránti nem lankadó globális érdeklődés. Ha a román fővárostól mintegy 20 kilométernyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani – írja az Origo. A Dracula Land áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úti céllá formálja, miközben a kor elvárásainak megfelelő színvonalon és technológiával szolgálja ki a mítoszok, titkok és véres múltbeli történetek iránt érdeklődőket.

A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában
A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában / Fotó: Unsplash

Drakula, a véres gróf – most milliárdokat várnak a névtől

A lap cikkében kitér rá, hogy a projekt mögött Dragoș Dobrescu román ingatlanvállalkozó tűnik fel, a nevéhez fűződő terv arról is szól, hogy Románia képes legyen egy strukturált, nagyszabású turisztikai élményben hasznosítani leghíresebb, valójában kitalált személyhez kötődő franchise-termékét. A Brassó vonzáskörzetében található törcsvári kastély Drakula kastélyaként most is sok turistát vonz, de az épület műemléki jellege korlátozottan ad lehetőséget attrakciókkal való kiegészítésére. Ezért a projekt gazdái – Dobrescu mellett George Toader ingatlanfejlesztő, valamint Florin Cițu közgazdász, korábbi román miniszterelnök – úgy gondolják, hogy egy minden tekintetben nagyszabású attrakcióval meglovagolhatják a Drakula iránti elapadhatatlan érdeklődést.

A létesítményben hat tematikus élménypark kapna helyet, összesen mintegy 40 attrakcióval, melyek a legfejlettebb technológiával valósulnának meg. A park központi látványossága Drakula vára lesz, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállítással és egy mesterséges tóval.

A magántőkéből megvalósuló Dracula Land mind turisztikai, mind közvetlen gazdasági hatásait tekintve nemcsak az egyik leglátványosabb, hanem az egyik legjelentősebb romániai fejlesztés lehet. 

A jelenlegi modellezések alapján több mint ötezer munkahely jön létre a fejlesztésnek köszönhetően több szektorban.

A várakozások szerint az első néhány évben évente hárommillió látogató keresi majd fel Európa egyik legjelentősebb tematikus élményparkját, és a létesítmény a megnyitását követő évtizedben mintegy 5 milliárd eurónyi értékkel járul hozzá Románia GDP-jéhez. A nyitásra a mostani információk szerint akár már jövőre vagy 2027-ben kerülhet sor.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Nem ez az egyetlen, a Drakula-témára támaszkodó turisztikai fejlesztés Romániában. Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Lénárd András erdélyi magyar vállalkozó egy tematikus mesevilágra épülő vidámparkot tervez Csíkszeredában. A parajdiak arra kérik az üzletembert, hogy fontolja meg: inkább a katasztrófa sújtotta településen hozza létre a szintén Drakulára utaló élményparkot, mely azonban tematikailag jóval szélesebb merítést fog képviselni, s nem csak a hírhedt gróf alakjára koncentrál majd.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu