Szinte ingyen lehet saját lakásuk, és talán nem is tudnak róla – több mint 30 ezren jogosultak erre a támogatásra

„Bízom benne, hogy az otthontámogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban” – közölte Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a Facebook-oldalán.

Varga-Bajusz Veronika bejelentette, hogy újabb támogatást igényelhetnek a közszolgálatban dolgozók / Fotó: Bodnár Boglárka

Az államtitkár kifejtette:

Egy újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak. Megjelent az otthontámogatásról szóló kormányrendelet. Mostantól több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozó és közel 30 ezer szakképzésben dolgozó részesülhet ebben az otthonteremtési támogatásban. Támogatás igényelhető lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához.

Hozzátette, hogy mindez a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhető mostantól.

Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket. Az önök elkötelezett munkája nélkülözhetetlen hazánk fejlődése és közös jövőnk építése szempontjából. Bízom benne, hogy az otthontámogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban.

Pontosan kik részesednek ebből a támogatásból?

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, évi nettó egymillió forintos juttatásra számíthatnak többek között:

a kormányzati, rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói

a közszolgáltatási intézmények dolgozói

az egészségügyi szolgáltatók dolgozói

egyéb kategóriák: közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testületek, illetve közgyűlések tagjai.

Fontos újdonság, hogy belevették a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is, akik a támogatás – a teljes munkaidőre megállapított – arányos részére jogosultak. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaidejük, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Mire fordítható a támogatás, és hogyan működik a felhasználás?

A legfontosabb, hogy a támogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzésére irányuló lakáshitelre fordítható, méghozzá kétféleképpen:

meglévő lakáshitel törlesztésére (lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakás kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vagy zárt végű lízingdíj fizetésére) és új lakáshitelhez önerőként.

Fontos kizárás! A frissen megjelent rendelettervezet egyértelműen rögzíti, hogy a hiteltörlesztési célú Otthontámogatás nem használható fel előtörlesztésre és a rendszeres törlesztőrészletet meghaladó végtörlesztésre. Ehelyett a támogatást havonta, az éves keretösszeg egytizenketted részének megfelelő összegben folyósítják a hitel törlesztőjére.