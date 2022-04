Leányvállalatot alapított a Masterplast Olaszországban, ahol a tervek szerint gyártóbázist épít ki. Javában folynak a tárgyalások egy már a piacon lévő cég felvásárlásáról, de vizsgálják a zöldmezős beruházás feltételeit is – mondta a VG-nek Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, többségi tulajdonosa.

Fotó: Nagy Norbert

A beruházás forrásigénye akvizíció esetén nagyjából 20 millió euró lehet, a zöldmezős beruházás ennek a feléből is megvalósítható az előzetes számítások szerint, a projekt mindkét esetben legkésőbb öt éven belül megtérülhet.

Az olaszországi szigetelőanyag-piac robbanás előtt áll a kormányzati támogatási rendszernek köszönhetően. A társaság számára az is optimista jövőképet fest, hogy az Európai Unió is egyre több ösztönzőt vet be az energiafogyasztás csökkentése érdekében, ennek egyik jó eszköze az ingatlanok szigetelése.

Tibor Dávid szerint több szigetelőanyag-gyártási beruházást is vizsgálnak, a következő időszakban akár újabb akvizíciók is jöhetnek.

A háború egyelőre csak kismértékben érinti a céget, az árukészlet ugyanis a harcok által érintett nyugat-ukrajnai bázison biztonságban van.

A Masterplast nem tervezi elhagyni az ukrán piacot, sőt Tibor Dávid szerint a társaság érdemi szerepre számít az újjáépítésben is.

A borús geopolitikai, makrogazdasági környezet, a beszállítói láncok szakadozása, a nyersanyaghiány miatt megugró árakat a hatalmas kereslet miatt könnyen áthárítja a vevőkre a cég – mondta Tibor Dávid, hangsúlyozva, hogy mindezt fair módon teszik. Ez a cégvezető szerint azért is fontos, mert hosszú távon visszaütne, ha a visszaélnének a helyzettel, hiszen a piac fordultával elpártolnának vevők a cégtől. A moduláris épületelemek üzletágban és az egészségipari szegmensben rendkívül nagy a növekedési potenciál, a pozíciók megszilárdítása után itt is jöhetnek újabb beruházások.

Eredményszinten a tavalyi látványos növekedést minden soron egy konszolidáltabb, de dinamikus bővülés követhet a következő években is.

A tervezett beruházásokat részben önerőből, részben kötvénykibocsátásból tervezik megvalósítani, de, ahogy Tibor Dávid fogalmazott: a forrásszükséglet függvényében egy újabb részvénykibocsátás is szóba jöhet.

A nagytulajdonos ugyanakkor leszögezte: Ács Balázs alapítótársával közösen meg szeretnék tartani az 50+1 szavazatarányt a cégben.

Az osztalék összegében nem lesz meglepetés, hiszen annak mértékéről már tájékoztattuk a befektetőket – mondta Tibor Dávid, hangsúlyozva, hogy a következő években is növekedés várható az osztalékban, ám elsősorban a növekedésre koncentrálnak.