Egy ágy kiválasztása során több mindent is figyelembe kell venni. Nyilvánvaló szempont, hogy egy vagy két személynek lesz rá szüksége (kisgyerekek esetén ez a kettő akár három vagy négy is lehet), és szerintünk az ökölszabály az, hogy ha egy kis esélyt is adunk annak, hogy a jövőben nem csak egyedül alszunk majd az ágyon (és van rá elég hely), érdemes egy nagyobbat választani.

2021.11.22 | Szerző: Szponzorált tartalom

Ki tudja, hogyan alakul majd a jövő. Ebben a rövid írásban a franciaágy néhány jellemzőjét mutatjuk be. A tökéletes franciaágy kiválasztásához szükség van egy ágykeret és egy matrac kiválasztására. Az ágykeret elsősorban masszív, strapabíró kell hogy legyen: hiszen ki szeretne arra ébredni, hogy éppen beszakadt alatta az ágy. Az egyik jó megoldás erre az esetre egy tölgyfa ágykeret választása, amely évtizedekig, akár életünk végéig is velünk maradhat. Ez nemcsak a pénztárcánknak, de a környezetünknek is hasznos. A franciaágy másik része, amit ki kell választanunk, és amit nem vehetünk félvállról, az a matrac. Hiába tudjuk mindnyájan, hogy valóban a testünk az, amit valójában birtokolunk, és amely meghatározza a földi karrierünket, ahogy azt is, hogy ezzel összefüggésben az egészségünk a legnagyobb kincs az életünkben, sokan nem fordítunk elég figyelmet minderre. A jó alvás egyik fontos összetevője a jó ágy – egy masszív kereten álló kiváló matrac. Fotó: alibutor.hu Van arra is lehetőség, hogy együtt vásároljuk meg az ágykeretet és a matracot, de akinek speciális igénye van, ne féljen külön beszerezni a két részt. Ha valaki a szokásosnál sokkal keményebb vagy puhább, esetleg más típusú matracot preferál, ne féljen ezt kijelenteni. Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne ébredt volna már úgy, hogy úgy érezte magát, mint akit ledaráltak, hogy szép szóval fogalmazzunk. Ahhoz, hogy kevés ilyen reggel legyen – vagy akár egyetlenegy sem a jövőben, ahhoz nagyban hozzájárul az egyénileg leginkább megfelelő matrac. Higgyük el, egy matracon ugyanúgy nem éri meg spórolni, mint az egészségünkön: a kettő nagyon is összefügg, még ha elsőre ez nem is tűnik nyilvánvalónak.

