Nem kevesebb mint 300 összefonódás-bejelentés landolt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) asztalán az elmúlt öt évben, az utóbbi időszakban a legtöbb, 67 ügy éppen az idén – derült ki a VG gyűjtéséből.

A vállalkozások összefonódási ellenőrzésének célja a monopóliumok kialakulásának versenyjogi eszközökkel történő megakadályozása.

A modern piacgazdasággal együtt jár a tőkekoncentráció jelensége: a versenyjog ezt nem kívánja megakadályozni, ellenben szabályozni hivatott, visszaszorítva a versenyre kiemelten káros hatásokat.

A vállalkozások összefonódását, azaz fúziót, cégfelvásárlást, egyesülést, irányításszerzést akkor kell bejelenteni a hatóság részére, ha az érintett piaci szereplők előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen meghaladja a 15 milliárd, és külön-külön is eléri az egymilliárd forintot. A közösségi léptékű összefonódások esetében az Európai Bizottság jár el, uniós szintű felülvizsgálatra együttesen 5 milliárd euró, vállalkozásonként pedig 250 millió euró forgalom felett van szükség.

Csak az év utolsó hónapjában kilenc összefonódás-bejelentés futott be a GVH-hoz,

legutóbb december 22-én egy az ingatlanpiacokat érintő, tervezett tranzakció, az ügy rövid összefoglalója szerint a CPI Property Group SA közvetve kizárólagos irányítást kíván szerezni az Immofinanz AG felett.

Mozgalmas volt a karácsony előtti időszak, hiszen két nappal korábban a magánegészségügyi szolgáltatási piacon Doktor24 márkanév alatt tevékenykedő Első Magánegészségügyi Hálózat (EMH) Zrt. tudatta, hogy megvásárolja a pécsi székhelyű, magánszemélyek tulajdonában álló Da Vinci Egészségügyi Szolgáltató Kft. üzletrészeinek száz százalékát, amely mögött Magyarország egyik legexkluzívabb magánkórháza áll.

Fotó: Shutterstock

Az ügylet célja, hogy a bécsi székhelyű és közép-európai biztosítási hálózattal rendelkező Vienna Insurance Group vállalkozáscsoporthoz tartozó Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Doktor24 Medicina Zrt. közös irányítása alatt álló, dinamikusan fejlődő EMH olyan piacon – Pécs és régiója – terjeszkedjen, amelyen eddig nem rendelkezett hídfőállással, egyúttal versenyre kényszerítse az ottani szolgáltatókat.

A HR-szolgáltatói piacon is eseménydús volt az advent:

a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-ben részesedést szerzett a Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ennek következtében a Prohumán felett létrejött a Sun Group és a Profólió Projekt Tanácsadó Kft. közvetlen, közös irányítása. Az energetika területén is volt egy kisebb átrendeződés az év végén: az MVM Zrt. megszerezte a felület fűtési-hűtési és fűtésiautomatika-rendszerek tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglalkozó New Generation Building Solutions Hungary Kft.-t és leányvállalatát, a Koján Fémker Kft.-t.

Az év során ennél sokkal nagyobb dobása is volt az MVM-nek, amikor augusztus 23-án az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megvásárolta az Elmű-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. üzletrészeinek 96,7 százalékát. Ezáltal szeptember 1-jén az MVM Next vette át az egyetemes áramszolgáltatást az Elmű-ÉMÁSZ szolgáltatási területén, miközben a villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az Elmű maradt. A fúziók és a felvásárlások az idén főként a villamosenergia-ipar területén voltak jellemzők, azonban az ágazatok széles köre osztozott az összeolvadás-bejelentések nyomán a GVH-hoz beérkezett, nagy mennyiségű ügyön a bankszektortól a kiskereskedelmen át az autóiparig.