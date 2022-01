A technológiai óriásvállalat, az Apple az amerikai törvényhozóknak írt levelében azt állítja, hogy a szenátusban tárgyalt két trösztellenes törvényjavaslat veszélyezteti az iPhone-felhasználók millióinak a biztonságát – írta a CNBC hírcsatorna portálja.

Az online vásárlásról szóló törvénytervezet korlátozná a technológiai szektorban domináns cégeket abban, hogy a tulajdonukban lévő platformokon a saját termékeiket részesítsék előnyben a riválisaikkal szemben. Ez utóbbi jelentős következményekkel járhat az olyan cégek esetében, mint az Apple és a Google, amelyek az alkalmazásboltjaikon kívül rivális alkalmazásokat is tárolnak, illetve a tervezet érinti az Amazont is, amely az online piacán a saját márkás termékei mellett mások cikkeit is értékesíti. A nyílt alkalmazásokról szóló törvény hasonlóképpen megakadályozná, hogy a domináns platformok előnyben részesítsék saját termékeiket, de a tervezet kifejezetten az alkalmazásboltokra koncentrál.

Fotó: Walid Berrazed / SOPA Images

A törvényjavaslatok kárt okoznak a fogyasztóknak, mert magukban foglalják a magánélet és a biztonság megsértésének valós kockázatát

– írta Timothy Powderly, az Apple kormányzati ügyekért felelős vezető igazgatója a szenátus igazságügyi bizottságának küldött levelében. Az Apple következetesen azzal érvelt, hogy az App Store nevű alkalmazásboltja feletti ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyfelek biztonságosan vásárolhassanak. Ellenkező esetben fennállna az a veszély, hogy a felhasználóik rosszindulatú alkalmazásokat és szoftvereket telepítsenek az iPhone készülékükre. Az Android telefonok esetében a felhasználóknak van arra lehetőségük, hogy bármilyen oldalról letöltsenek alkalmazásokat, bár a telefontulajdonosoknak a letöltés szándékát számos előugró ablakon meg kell erősíteniük.

A levélben az Apple arra figyelmeztetett, hogy ha a felhasználók szabadon letölthetnek bármit bármilyen felületről, akkor az nagy veszteséget jelentene a fogyasztóknak, az alkalmazásfejlesztők pedig – figyelmen kívül hagyva az Apple adatvédelmi irányelvei – megnyithatják a kaput a csalók támadásai előtt. Timothy Powderly a levélben úgy fogalmazott, ha az Apple enged a törvénytervezeteknek, akkor valószínűleg amerikaiak milliói szenvednek el olyan rosszindulatú támadásokat a telefonjaikon, amelyek korábban megelőzhetők lettek volna. Az online vásárlásról szóló törvényt benyújtó egyik politikus szóvivője a CNBC-vel közölte, hogy a törvényjavaslat nem kényszeríti az Apple-t arra, hogy engedélyezze a nem ellenőrzött alkalmazásokat az eszközein.

„Az Apple összes érve valójában egy kétségbeesett próbálkozás annak érdekében, hogy megőrizzék a monopóliumukat,

amelyet arra használnak, hogy hatalmas díjat számítsanak fel azoknak a cégeknek, amelyekkel versenyeznek.

Tisztázzuk: ez egy több milliárd dollárt érő vállalat, amely képes megvédeni az emberek magánéletét és a biztonságát, miközben nagyobb választási lehetőséget is biztosít a fogyasztóknak”

– tette hozzá a szóvivő.

A tervek szerint mindkét törvényjavaslatot amerikai idő szerint csütörtökön tárgyalja a szenátus igazságügyi bizottsága, ahol módosíthatják őket, vagy változtatás nélkül dönthetnek róluk, de a hírcsatorna szerint a szenátusnak a végső szavazáshoz minden bizonnyal több idő kell.

Az Apple Pay használatával is voltak bajok

A cég 2020-ban került az uniós versenyügyi biztos Margrethe Vestager célkeresztjébe, amikor is vizsgált indult az Apple Pay kapcsán. Az elsődleges problémák a fizetést lehetővé tevő NFC csip mellett a szolgáltatás szerződési feltételeit is érintették, ám később a vizsgálat a csak az Apple Pay által elérhető csipre szűkültek.

Az Apple adatvédelmi és biztonsági okokra hivatkozva védi fizetési szolgáltatásával kapcsolatos magatartását.

Az Apple világszerte felkeltette a hatóságok figyelmét üzleti gyakorlatával, így Dél-Koreában például arról született törvény, hogy az alkalmazások területén lehetővé kell tenni a cég fizetési szolgáltatásán kívül más fizetési megoldásokat is, ezzel tulajdonképpen véget vetve a vállalat alkalmazásokon belüli fizetések után beszedett 30 százalékos jutalékának. Az Apple Pay előtt álló problémák nem érnek véget a hatósági fellépéssel, korábban annak egy sérülékenységére is fény derült már.