Amikor minden, de tényleg minden megtalálható már az interneten, igazi vállalkozás gyilkos merénylet saját magunk ellen, ha nincs webáruháza (vagy legalább egy alapszintű weboldala) a vállalkozásunknak. Szerencsére létezik egy egyszerű és pénztárcabarát mód arra, hogy egy nap alatt létrehozzuk márkák online jelenlétét.

Ismerd meg a Mozello-t – egy weboldal és e-kereskedelmi platform építő rendszert, amely 17 nyelven, köztük magyarul is elérhető! A 2013 óta aktív cég az elmúlt években folyamatos, 15-35% közötti növekedést tudhat maga mögött, és jelenleg mintegy 80 000 felhasználója van a világ több mint 100 országából.

A Mozello az első naptól kezdve arra összpontosít, hogy egyszerre legyen felhasználó- és pénztárcakímélő eszköz, amely segít a kis- és középvállalkozásoknak eligazodni az e-kereskedelem világában, függetlenül a nyelvtudástól, a technológiai ismeretektől és az életkortól.

Válasz egy növekvő keresletre

A Mozello vezérigazgatója, Karlis Blumentals osztotta meg velünk, hogy az önkiszolgáló weboldal-építő eredeti ötlete 2010-re nyúlik vissza. Mivel akkoriban szoftverfejlesztőként dolgozott, Karlis szemtanúja volt annak, hogy jelentősen megnőtt a kereslet a weboldalak és webáruházak létrehozására képes szakemberek iránt. Az ügyfelek által kívánt eredmény pedig mindig "valami egyszerű" volt, bár a fejlesztés folyamata nem volt sem egyszerű, sem pedig olcsó.

Ekkor ismerte fel Karlis, hogy óriási szükség van egy automatizált és költséghatékony önkiszolgáló weboldalépítő rendszerre, amely megnyitja az e-kereskedelem kapuit a kis- és középvállalkozások előtt is.

A Mozello megoldása 2013-ban jelent meg a lett piacon, de a csapat várakozásaival ellentétben nem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket. A startup csak egy héttel a termék bevezetése után szerezte meg első ügyfelét. A második ügyfél újabb egy hét múlva érkezett, és a tempó továbbra is lassú maradt. A csapat azonban úgy döntött, hogy még nem adja fel, hiszen az online jelenlét értéke a vállalkozások számára csak egyre jelentősebb lesz, vagyis a Mozello megoldása iránt is valószínűleg nőni fog a kereslet.

Mint utóbb kiderült, ez helyes döntés volt, mivel 2015-ben a vállalat nyereségessé vált. Miután bebiztosította pozícióját Lettországban, a Mozello belépett más európai piacokra, az Egyesült Államokba és most már Magyarországon is elérhető.

A platform lokalizálása a helyi felhasználók sikere érdekében

A Mozello legnagyobb előnye más weboldalépítőkkel szemben többek között a helyi nyelveken való elérhetőségben és a helyi ügyfélszolgálatban rejlik. Könnyedén létrehozhatsz egy weboldalt vagy online áruházat magyar nyelven, a magyarul beszélő vásárlóid számára. Ráadásul a több mint 50 professzionális sablonból álló választék biztosítja, hogy az Ön alkotása professzionálisan nézzen ki anélkül, hogy webdesignert kellene megbíznia a feladattal.

Sok e-kereskedelmi megoldás csak angolul érhető el, mintha mindenkinek az lenne az anyanyelve. Ugyanez vonatkozik a technikai ismeretekre is - egy weboldal létrehozásához nem kellene kódolási vagy UX-tervezési ismeretekkel rendelkezni. A Mozello meg szerette volna mutatni, hogy a könnyen használható platformok minden felhasználó számára elérhetőek, függetlenül a nyelvtudástól és a technikai készségektől. És bátran állíthatom, hogy ez sikerült is – mondta el Karlis.

A Mozello vezérigazgatója hozzátette, hogy a vállalat óriási értéket lát abban, hogy megoldását a kevesebb beszélőszámmal rendelkező nyelvekre is lokalizálják.

Mint Karlis kifejtette, a globális webhely- és e-kereskedelmi platformok készítői gyakran figyelmen kívül hagyják a kisebb nyelveket, amelyeket kevésbé jövedelmezőnek tartanak, a Mozello ezzel azonban határozottan nem ért egyet. A helyi ügyfelek méretüktől függetlenül minden vállalkozás számára kulcsfontosságú közönséget jelentenek, és a helyi nyelven történő online jelenlét biztosítása az üzleti sikerhez vezető út. A Mozello jelenleg 17 nyelvre lokalizált platformjával támogatja a kis- és középvállalkozásokat.

A helyi ügyfélszolgálat a Mozello másik erőssége. A vállalat telefonos ügyfélszolgálattal rendelkezik angol és orosz nyelven, de az írásos ügyfélpanaszokat több mint 17 nyelven kezelik.

Ha már a nyelveknél tartunk, a Mozello egy másik, a többi önkiszolgáló weboldalépítő rendszertől megkülönböztető és azok közül kiemelő tulajdonsága a többnyelvű működés támogatása - a felhasználók ugyanis több nyelven is létrehozhatják weboldalukat vagy webáruházukat, sőt vállalkozásuk növekedésével újabb nyelveket is hozzáadhatnak a meglévő oldalukhoz. Ez mindössze néhány kattintást igényel, és nem kell a weboldalt a nulláról újrakezdeni.

Mivel a Mozello kis- és középvállalkozásokat támogató weboldalépítő platform, a kis- és középvállalkozásokat támogató rendszerként olyan funkciókat is alaposan átgondolt, amelyek ügyfeleink vállalkozásának fejlődésével együtt elengedhetetlenek. Így az új nyelvek gyors hozzáadásának lehetősége a weboldalukhoz lehetővé teszi számukra, hogy helyben lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel, és más piacokra is terjeszkedhessenek, amikor készen állnak

– mondta el Karlis.

Értékteremtés minden egyes új piacon

A Mozello jelenlegi felhasználóinak 75%-a Európában él. A vállalat aktívan támogatja a régióban történő terjeszkedést, a legújabb támogatott piac Magyarország.

Karlis elmondta azt is, hogy az egyik fő szempontja, amelyet egy új piacra való belépés megfontolásakor elemez, hogy a Mozello képes-e hozzáadott értéket nyújtani a piac ügyfeleinek a már meglévő megoldásokhoz képest.

Úgy látja, hogy a magyar piac számára előnyös lenne egy önkiszolgáló weboldalépítő platform, amely helyi nyelven nyújt támogatást, valamint integrációt a helyi fizetési platformokkal, nulla tranzakciós díjjal, friss funkciókkal és még sok más érdekességgel együtt.

A Mozello már elérhető a magyarul beszélők számára is. Emellett helyi domain regisztrációt és írásban elérhető ügyfélszolgálatot biztosítunk most már három nyelven (angolul, oroszul és magyarul is). Elkezdtük a helyi platformokkal, például fizetési kapukkal való integrációk létrehozását is, hogy a rendszer maximálisan felhasználóbarát legyen

– osztotta meg velünk Karlis.

Egy új piacra való belépéskor a legjobb dolog, amit bármely vállalkozó tehet, hogy a termék vagy szolgáltatás használhatóságára összpontosít - a boldog ügyfelek mindig az első osztályú minőség védjegyei. Karlis azt is hozzátette:

A Mozello legfőbb célja Magyarországon, hogy egy folyamatosan fejlődő, könnyen használható, kiváló minőségű e-kereskedelmi platformot kínáljon, amely értéket biztosít a kis- és középvállalkozások számára, lehetővé téve számukra, hogy minden eddiginél könnyebben és gyorsabban elérjék e-kereskedelmi céljaikat.

Te is készen állsz e-kereskedelmi céljaid elérésére? Próbáld meg létrehozni webáruházad vagy weboldalad a Mozello segítségével! A platform lépésről lépésre végig vezet a folyamaton, és szükség esetén helyi ügyfélszolgálatot is biztosít – mindezt természetesen magyar nyelven. Próbáld ki most a mozello.hu oldalon!