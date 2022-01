Lezárult annak a 11, Belgrádban található prémium irodaháznak az adásvételi tranzakciója, amelyeket az Indotek Group vásárolt meg 2021-ben a Globe Trade Centre S.A.-tól. Az Indotek Group, a 267,6 millió euró értékű adásvételi megállapodás révén több mint 122 ezer négyzetméteres prémium irodaház-portfólióval lép a szerb ingatlanpiacra. Az ügylet során 5 belgrádi üzleti park 11 prémium irodaháza, a szerb főváros központjában található Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue és a GTC House irodaházak kerültek az Indotek Group tulajdonába.

Az ügyletben az Indotek Group-ot a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a BDK Advokati, a Globe Trade Centre S.A.-t pedig a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda és a ZSP Zavišin Semiz i Partneri képviselte.

Ezzel az akvizícióval jelenleg összesen már 12 kelet-közép-európai és dél-európai ország ingatlanpiacán folytat sikeres ingatlanbefektető és ingatlanfejlesztő tevékenységet a társaság.

„A záruló tranzakció is azt mutatja, hogy az Indotek Group üzleti stratégiája és teljesítménye nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is rendkívül eredményes. Az irodabérlés erősödő lendülete kiváló befektetési lehetőségeket teremt az aktív szerbiai ingatlanpiacon, amelyre a tranzakció volumene révén máris kiemelt pozícióban léphetünk be. Nemzetközi terjeszkedési stratégiánk értelmében társaságunk további akvizíciókat tervez a Balkánon, illetve a visegrádi országokban és a dél-európai piacokon. Továbbá a terveink között szerepel egy páneurópai logisztikai ingatlanfejlesztő alap, valamint egy balkáni infrastruktúra befektetésekre koncentráló alap elindítása is” – mondta el a tranzakció kapcsán Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.