A Covid-19 megjelenése és hosszú ideig velünk maradása egyre fokozódó nyomást helyezett az ellátási láncokra szinte minden piaci szegmensben. Aki Kínából vagy más távol-keleti országból rendelt árut, azzal szembesült, hogy vagy egyáltalán nem, vagy nagyon sok idő alatt jutott hozzá, ami fennakadásokat okozott a gyártásban és az értékesítésben egyaránt. A cégek felismerték, hogy a zavartalan működés egyik kulcsa a lokális beszerzések kiépítése.

Fotó: Metalconstruct

Ezt a piaci átalakulást szem előtt tartva bővítettük és fejlesztettük vállalatunk termelőegységeit, hogy minél jelentősebb mértékben meg tudjunk felelni a megnövekedett piaci igényeknek

– avatott be Kis Ernő, a Metalconstruct Zrt. vezérigazgatója.

A Metalconstruct egy 70 éves múlttal rendelkező vállalat, ami magyar viszonylatban kiemelkedő, az ez idő alatt felhalmozódott szakmai tudás erős szereplőjévé teszi a hazai alumíniumiparnak.

„A 2019-ben megnyert Ginop-1.3.3 európai uniós pályázatunk támogatása révén társaságunk egy csaknem egymilliárd forintos beruházást hajtott végre, melynek eredményeként egy új és korszerű öntőüzemet tudtunk felépíteni a Heves megyei Sirokban, amelyben már három új öntőcella kapott helyet – több más kiegészítő berendezéssel együtt – a meglévő másik két öntőgép mellett. A gyártásbiztonság és a termékminőség maximális biztosítása érdekében ipar 4.0-s megoldásokat vezettünk be, ez által is garantálva az öntési paraméterek optimális szinten tartását" – részletezte Kis Ernő.

A siroki öntödei üzemben tavaly januárban indult el a gyártás a nonautomotive (nem autóipari) szegmens kiszolgálására. Már az első negyedévben kapacitáscsúcsot ért el, és azóta is maximális kihasználtsággal működik.

„Ennek okán fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy ha ilyen mértékű piaci igény mutatkozik a szolgáltatásunkra, akkor érdemes tovább bővíteni a komplexumot. Ezúttal is sikeresen pályáztunk, így 2022 januárjában 350 millió forint értékben újabb jelentős beruházást kezdhetünk meg a siroki telephelyen, amely csarnoképítést és gépbeszerzést is magába foglal majd, ezzel elősegítve a kapacitás növelését” – tájékoztatott a vezérigazgató.

Mit hoz a jövő?

A szakember úgy látja, gépipari alapanyagok területén a fémek esetében a súlycsökkentés irányába mutatnak a tendenciák, aminek eredményeként az alumínium mind szélesebb körben váltja fel a nehezebb tömegű anyagokat, például az acélt.

Emellett a kompozit műanyagok is egyre nagyobb teret nyernek, nem csupán az autóiparban, hanem sok más szektorban is. A rögzítési módszerek esetében is változásokat figyelünk meg, az eddig népszerű megoldások, mint a hegesztés, a szegecselés vagy a csavarozás helyett a ragasztás válik a legkedveltebb eljárássá, ugyanis használatával időt és munkaerőre fordított kiadást is meg lehet spórolni

– vetítette előre Kis Ernő.