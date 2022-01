Ismét egy viharos év áll az Unilever mögött: reagálnia kellett a dinamikusan változó fogyasztói igényekre, a fogyasztók ártudatosságára is ügyelnie kellett minden termékkategóriában, miközben a kedvezőtlen nyári időjárási viszonyok megnehezítették a jégkrémek értékesítését.

„Mindezek ellenére 2021 zárását illetően pozitív forgatókönyvre számítunk, ami stabil teljesítményt mutat az elmúlt két év vonatkozásában is. Ez utóbbi azért fontos, hogy biztosítsuk cégünk egészséges, fenntartható és következetes növekedését, amely nemcsak egyetlen adott üzleti év eredményeiben tükröződik, hanem egy hosszabb időszakban is stabilitást mutat” – emelte ki a VG-nek Alberto Di Leo, az Unilever Magyarország és Adria régiójának ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a fejlesztések szempontjából is mozgalmas évet tudhat maga mögött a vállalat:

a jégkrémek iránti megnövekedett kereslet nyomán egy több mint 20 millió eurós kapacitásbővítés indult a nyáron a veszprémi Algida jégkrémgyárban.

A Magnum új gyártósora egész Kelet-Európát és Nyugat-Európa egy részét is el fogja látni. Veszprém mindig is nagyon fontos innovációs központ volt az Unilever számára, több globálisan bevezetett termékújdonságot is itt tesztel. A nyírbátori háztartásvegyipari üzeménél szeptemberben befejeződött a mintegy 17,5 milliárd forintos bővítés első üteme, amelynek során két új gyártósor és egy csomagolócsarnok épült fel. A brit-holland anyavállalat egyik legkorszerűbb, stratégiai fontosságú európai gyártóközpontjában a korábbi 300 millió helyett így évente 370 millió darab, 70 százalékban újrahasznosított műanyagból készülő flakont tölthetnek majd meg. Az üzem legnagyobb felvevőpiaca Lengyelország, Magyarország és Németország, a beruházásnak köszönhetően az Unilever a kelet-európai térségben értékesített háztartásvegyipari termékeinek 90 százalékát gyártja majd Nyírbátorban.

Az Unilever anyavállalata több stratégiai döntést is hozott 2021-ben a portfóliójának folyamatos, nagyobb növekedési ütemű fejlesztése érdekében, például felvásárolt egy szépségápolási presztízsmárkát, a Paula’s Choice-t, és eladta a teaüzletágát.

„A legtöbb piac rendkívül nehéz helyzetben van, ezért fontos, hogy FMCG-, azaz napi fogyasztási cikkeket gyártó vállalatként megfelelő termékkínálatot és elérhető árakat biztosítsunk. Magyarországon nagy szerencsénk van, mert erős helyi márkákra támaszkodhatunk. Másrészt a nehezebbé vált hétköznapokkal valószínűleg tér nyílik a prémiummárkák növekedésének is, mert ezek a termékek olyan mindennapi, otthoni kényeztetést nyújtó apróságok, amelyekre a fogyasztóknak igényük van” – hangsúlyozta Alberto Di Leo.

Hozzátette, további, az Unilever által szorosan követett trend, hogy a fogyasztók olyan márkákat preferálnak, amelyeknél fontos szempont a fenntarthatóság. Az újrahasznosított műanyagok használata mellett a vegán és tejmentes termékek piaca is erős növekedést mutat.

Fotó: Pusztai Sándor

Az Unilever ügyvezető igazgatója arra számít, hogy továbbra is fennmarad az inflációs nyomás számos nyersanyag esetében, a mezőgazdasági alapanyagoktól kezdve a petrolkémiai termékeken, a papíralapú csomagolóanyagokon és a szállítási és logisztikai szolgáltatásokon át az energiahordozókig. Alberto Di Leo szerint az FMCG-iparágra is újabb kihívásokkal teli év vár, ám ez ugyanakkor alkalmat teremt az Unileverhez hasonló vállalatoknak arra, hogy javítsanak a működési hatékonyságukon, optimalizálják a szükségtelenül hosszú ellátási láncaikat, vagy akár bevezessenek olyan alternatív, környezetbarát csomagolási megoldásokat és termékformulákat, amelyek kevésbé erőforrás-igényesek.