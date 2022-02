Donald Trump volt amerikai elnök Truth Social nevű közösségi oldalának szerverei üzemelnek és működnek, és az oldal várhatóan a negyedév vége felé el is indul – értesült a Fox Business.

A portál forrásai szerint

a Trump Media & Technology Grouphoz (TMTG) tartozó Truth Social béta tesztelése folyamatban van, és az amerikai felhasználók már március végén le is tölthetik az új alkalmazást.

A TMTG nem hagyományos nagy technológiai cégekre akar majd támaszkodik, hanem a kanadai Rumble nevű platformmal kötött felhőszolgáltatási partnerséget. Egy forrás a Fox Businessnek elmondta, hogy

a Rumble a YouTube és az Amazon Web Services (AWS) alternatívájaként pozicionálja magát.

Devin Nunes, a TMTG vezérigazgatója volt az első választott tisztségviselő, aki 2020-ban használta a Rumble videoplatformját. Nunes decemberben csatlakozott a TMTG-hez vezérigazgatóként, miután közel két évtized után visszavonult kongresszusi munkájától.

A teljes körű üzembe helyezés ütemezése összhangban van azzal, amit Trump a Fox Newsnak egy decemberi interjújában mondott, miszerint a közösségi platformja „nagyszerű állapotban lesz” az első negyedév végére, 2022 márciusára. Korábban azonban olyan hír is napvilágot látott, hogy februárban elstartolhat a volt elnök közösségi oldala, de a sikert mi sem bizonyította jobban, hogy még el sem indult, de már be is robbant a piacra a digitálismédia-vállalkozás.

