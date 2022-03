Egészen a közelmúltig egy hagyományos gyökérkezelés sikere gyakran kérdéses volt. A technológia és az orvostudomány fejlődésének köszönhetően azonban új távlatok nyíltak. Megjelent a ma elérhető legkorszerűbb kezelési módszer -a mikroszkópos gyökérkezelés-, ahol a sikerráta közel száz százalék.

A cikkből kiderül, mikor van szükség gyökérkezelésre, miért érdemes végigcsinálni a folyamatot és miért olyan forradalmi a fogászati mikroszkóp.

Mikor válik szükségessé a gyökérkezelés?

Örjítő, lüktető, elviselhetetlen fájdalom: általában erre panaszkodnak azok a betegek, akiknél aztán gyökérkezelést kell alkalmazni. De mi okozza a fájdalmat, mi történik a fog belsejében?

A fájdalom fő oka a fogbél (pulpa) gyulladása. Ez akkor következik be, ha a fogbelet védő kemény szövetrétegek - a fogzománc és az alatta található dentin - valamilyen okból megsérülnek. Az ok leggyakrabban fogszuvasodás, de lehet valamilyen baleseti, traumatikus sérülés is. A lényeg, hogy szabaddá válik az út a kórokozók számára a fog védtelen belseje felé, amelyek így fertőzést és gyulladást okoznak.

Bár a fogbél gyulladása korai esetben visszafordítható, sajnos gyakori, hogy a páciens már túl későn látogat el a rendelőbe. Ilyenkor már az egyetlen megoldás a fog megmentésére, a gyökérkezelés.

Miért annyira fontos az érintett fog mielőbbi kezelése?

Aki a fenti, extrém fájdalmat érzi, annak nem kérdés, hogy irány a fogorvos. Bizonyos esetekben azonban a fájdalom időszakos vagy enyhébb. Sőt, néhány beteg azt tapasztalja, hogy a fájdalom magától elmúlik - ez azonban nem jó jel, ugyanis az érintett fog elhalását jelentheti. A fogat túllépő és a csonthártya felé terjedő fertőzésre is jellemző a csak időszakosan jelentkező fájdalom, vagy duzzanat.

Bárhogyan is, a fogat mindenképp kezelni kell, mert az egyszer már kilyukadt vagy sérült, befertőződött fog magától nem gyógyul meg, a gyulladás megmarad. A tartósan fennálló gyulladás pedig átterjedhet a csonthártyára, és fogászati góc kialakulásához, másodlagos betegségekhez vezet, mivel a baktériumok itt már bekerülnek a véráramba és a szervezetben mindenhova eljuthatnak. Kezeletlenül ez nagyon súlyos szövődményeket okozhat, sőt akár életveszélyes állapothoz is vezethet.

Ezért tehát egyértelmű, hogy a kezelés célja nem csupán a fájdalom megszűntetése, hanem a fertőzés folyamatának megállítása.

Mi történik a gyökérkezelés során?

Ha a fogászati vizsgálat során kiderül, hogy a fog gyulladása visszafordíthatatlan, akkor a gyökérkezelés jelenti az egyetlen esélyt a fog megmentésére.

Ilyenkor a fogorvos a szuvas és fertőzött keményszöveti fogrészek eltávolítását követően feltárja a gyökércsatornákat, kitisztítja a gyulladt idegeket és lágy szöveteket, majd fertőtlenítéssel elpusztítja a kórokozókat. Az első kezelés végén a páciens általában egy ideiglenes, gyógyszeres tömést kap. Már rögtön ezt követően is érzékelhető a fájdalom nagy mértékű enyhülése a kezdetekhez képest. Az első kezelést követően gyakran egy rövid, általában 1-2 hetes várakozási idő következik.

Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy tisztázódjon: sikerült-e minden gyulladást okozó tényezőt eltávolítani, a fog jól reagál-e a megkezdett kezelésre, szükség van-e esetleg további kezelésekre. Makacsabb gyulladások, bonyolultabb anatómiájú fogak esetén egy kezelés ritkán elegendő: legsűrűbben 2-3 kezelés szükséges a gyógyuláshoz.

A több vizitből álló hosszadalmas kezelés az egyik fő ok, ami a legtöbb embert eltántorítja a gyökérkezeléstől. Fontos azonban, hogy a félbehagyott, vagy nem megfelelő időráfordítással végzett kezeléssel a kezelés sikertelenségét és a fogunk elvesztését kockáztatjuk.

Másik igen meghatározó ok, hogy a kezelést mindenki egy rendkívül fájdalmas procedúrának véli, melyet a fogorvos egyenesen a spanyol inkvizíció eszköztárából emelt át a modern diszciplínába. Ezeket a kételyeket is szeretnénk eloszlatni- amennyiben szakavatott orvos korszerű felszereléssel végzi, a folyamat egyáltalán nem jár fájdalommal. Az érzéstelenítők és a gyökérkezelés során alkalmazható fájdalomcsillapító eszközök széles tárháza áll az orvos rendelkezésére. A fájdalom és szorongás már a múlté.

Valóban csak pár évig húzza a gyökérkezelt fog?

A gyökérkezelés népszerűtlenségének másik nyomós oka, hogy a köztudatban még téves kép él az eredmény tartósságáról. Eszerint, ha meg is mentik a fogat (ami a hagyományos gyökérkezelésnél valóban nem mindig sikerül), a fog pár év alatt tönkremegy, és mégis ki kell húzni. Így a kezelés költsége kidobott pénz, és a kellemetlenség sem fizetődik ki.

A fogászatugrásszerű fejlődésének és a modern berendezéseknek köszönhetően a valóság ma már azonban teljesen más. A helyesen kezelt, megfelelően felépített fog helyes fogápolás és rendszeres kontroll mellett akár élethosszig is kitarthat. Ami pedig a beavatkozás sikerességét illeti - a fogászati mikroszkóppal szinte garantálható a gyógyulás.

Ezért akkora újítás a fogászati mikroszkóp

A fogak gyökereiben az idegek és lágy szövetek úgynevezett gyökércsatornákban futnak. Ezek a csatornák sokszor - főképp az örlőfogak esetében - rendkívül vékonyak, görbék és szinte átláthatatlan hálózatot alkotnak. Egy gyökércsatorna átmérője néhány tized milliméter. Képzeljük el, hogy egy tűt kell befűznünk a sötétben egy gyufásskatulyában. -A specialistának nincs könnyű dolga.

Az endodontus - azaz a gyökérkezelésre szakosodott szakorvos - feladata a gyökércsatornák feltérképezése és tisztítása. Ez sajnos a hagyományos módszerekkel gyakran nem sikerül maradéktalanul. Ebben segít a fogászati mikroszkóp, aminek a használatával a legapróbb gyökércsatornák is feltérképezhetők, kezelhetők, a gyulladás pedig gyógyítható.Így a fog végül megmenthető, és megfelelő kezeléssel és ápolással akár élethosszig megtartható.

A gyökérkezelés kezdetei óta időről időre megjelenő komplikáció a műszerek törése. Ez a múltban megoldhatatlan probléma volt, ma már a mikroszkóp segítségével abszolút kezelhetővé vált. A törött műszerek jó eséllyel eltávolíthatóak, vagy megkerülhetőek.

Nem kell izgulni tehát, ha meghalljuk a gyökérkezelés szót - csak arról gondoskodjunk, hogy modern eszközökkel felszerelt fogászatot, valamint tapasztalt fogorvosokat válasszunk.

A gyökérkezelés ennek az eszköznek a segítségével valóban megbízható alternatívát jelent a ma divatosnak számító “húzzuk ki és implantáljunk” szemlélettel szemben . Hiszen a megbízható saját fognál nincs megfelelőbb fogpótlás.

Mire lehet még jó a mikroszkóp a fogászatban?

Nem csak a fogak gyökércsatornáinak kezelésében lehet nagy előnye a nagyobb láthatóságnak, hiszen a fogászat minden elemében precíz és aprólékos kezelésekből áll.

A mikroszkóp lehetővé teszi a szájnyálkahártya és ínybetegségek pontosabb vizsgálatát. A fogágy műtéti kezeléseinél, ínyplasztikai eljárásoknál, valamint kis területen történő sebészi műtéteknél, például minimálinvazív arcüreg emelésnél, vagy gyökércsúcs rezekció során is nagy hasznát vehetjük. Még a hagyományos kezeléseknél is előnyös lehet a jobb rálátás, mint amilyen a koronák és hidak preparációja.

A fogászati mikroszkóp társulva a képzett kezelő személyzettel valóban nagy mértékben javítja rengeteg kezelés sikerességét.

Páciensként megnyugtató a tudat, hogy kezelésünkhöz a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre, hiszen igy lehetünk biztosak benne, hogy a legjobb helyre jöttünk és a megfelelő kezelést választva a legtöbbet tettünk saját egészségünkért.

