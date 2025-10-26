Az energia új térképe: így mozog az áram Európában

Az energiaellátás biztonsága és ára újra az európai politikai és gazdasági viták középpontjába került az orosz–ukrán háború 2022-es fokozódása óta. Az Euronews elemzése az Eurostat és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai alapján részletesen bemutatja, hogyan áramlik az elektromos energia Európában, mely országok számítanak nettó importőrnek, és melyek exportálnak többet, mint amennyit felhasználnak.

Az energiaáramlás egyre jellemzőbb Európában / Fotó: Hand-out / Envision Energy

Az energiaáramlás gazdasági, környezetvédelmi és politikai jelentőségű is. A határokon átnyúló villamosenergia-kereskedelem lehetővé teszi, hogy az országok kiegyenlítsék az időjárásból fakadó ingadozásokat. Például amikor Németországban lemegy a nap, Dániában megindul a szélerőművek termelése. Az Európai Bizottság szerint csak egy összehangolt, közös piac képes garantálni, hogy az energiaellátás stabil maradjon, és közben csökkenjen a szén-dioxid-kibocsátás.

Az IEA adatai azt mutatják, hogy az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt az áramkereskedelem volumene az európai OECD-országok között.

A 2024-es adatok szerint a 35 vizsgált európai ország közül 13 volt nettó exportőr, vagyis több áramot adott el, mint amennyit vásárolt; míg 21 ország nettó importőrnek számított. Egyedül Ciprus nem importált villamos energiát.

Összességében az uniós országok több áramot exportálnak, mint amennyit behoznak.

A legnagyobb áramexportőrök

Svédország (mínusz 27 százalék), Franciaország (mínusz 22 százalék), Szlovénia (mínusz 19 százalék), Norvégia (mínusz 14 százalék), Szlovákia (mínusz 13 százalék), Csehország (mínusz 12 százalék), Ausztria (mínusz 10 százalék).

Ezek az országok jellemzően erős víz- vagy atomerőművi kapacitással rendelkeznek. Franciaországban és Svédországban például az atomenergia, míg Norvégiában és Szlovéniában a vízenergia biztosítja az exportfelesleget.

Ezzel szemben az importőrök között találjuk Németországot (6 százalék) és Olaszországot (18 százalék), amelyek jelentős mértékben támaszkodnak a földgázalapú termelésre és az időjárásfüggő megújulókra.

Spanyolország és Franciaország viszont a négy legnagyobb uniós gazdaság közül nettó exportőrnek számít.